Beautiful: ecco tutto quello che è successo nella settimana dal 25 al 30 settembre 2023 (VIDEO)

Rivediamo insieme quello che è successo nella Soap Beautiful, nelle puntate in onda dal 25 al 30 settembre 2023 su Canale5.

Settimana intensa per Finn, Ridge, Brooke e Quinn. Nelle puntate di Beautiful andate in onda dal 25 al 20 settembre 2023, molti nodi sono venuti al pettine e per Sheila sembra quasi essere arrivato il momento di chiudere il cerchio. Ma cosa è successo di preciso? Ecco un piccolo riassunto, con video, degli episodi della Soap di Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Deacon e Taylor molto vicini

Nelle puntate di Beautiful andate in onda nella settimana che sta per concludersi, Taylor e Deacon si sono avvicinati moltissimo. Complice il triste destino che li accomuna e che li porta, ogni volta, a soffrire a causa di Brooke e Ridge. I due sono rimasti di nuovo a terra, scaricati dalla Logan e dal Forrester, come in passato. Stavolta però non si sono trovati da soli ad affrontare questo momento e si sono dati manforte, per non farsi abbattere. Lo Sharpe è stato quello più entusiasta; ha trovato una spalla su cui piangere, appartenente a una donna affascinante come Taylor. La Hayes invece ha ribadito di volersi concentrare su sua figlia, vedova inconsolabile, e di voler dedicarsi solo a farle tornare il sorriso.

Anticipazioni Beautiful: Finn cerca di allearsi con Mike

Finn è tornato bello arzillo e ha tentato la fuga. Sheila però lo ha tenuto bene al guinzaglio e lo ha drogato, per farlo stare tranquillo. Il ragazzo ha però scoperto che la sua carceriera ha un complice, che l’ha aiutata a evadere. Il dottore ha pregato Mike di schierarsi dalla sua parte e di lasciarlo fuggire ma il secondino non solo si è rifiutato di dargli una mano ma ha pure proposto alla Carter di fuggire insieme e di lasciar morire il Finnegan.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge pronti ad affrontare Mike Guthrie

Mike ha più volte chiesto a Sheila di fuggire insieme e in realtà farebbe proprio bene a darsela a gambe. Brooke e Ridge hanno infatti scoperto che lui lavora in prigione e non hanno impiegato molto a capire che, ad aiutare Sheila a fuggire, sia stato proprio colui che, in passato, è stato braccio destro della Carter. Marito e moglie si sono preparati ad affrontare la loro vecchia conoscenza, sicuri che lui possa portarli a scoprire dove si rintani la malefica rossa.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Quinn vs Donna

La settimana dal 25 al 30 settembre 2023 è stata anche quella dell’ultimo confronto tra Quinn e Donna. I due amori di Eric si sono confrontate e la Fuller non ha saputo trattenere il suo disprezzo per la Logan. Carter è dovuto intervenire per calmare la sua innamorata e per farle godere il loro amore, che da ora in poi non avrà più ostacoli da superare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.