Beautiful: ecco tutto quello che è successo nella settimana dal 16 al 21 ottobre 2023 (VIDEO)

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dal 16 al 21 ottobre 2023.

Le puntate di Beautiful andate in onda nella settimana che si sta concludendo, sono state ricche di emozioni. Finn è corso a Montecarlo da Steffy e si è messo alla ricerca della sua amata moglie, senza sosta e senza neanche aspettare che lei tornasse in hotel. I due ragazzi si sono ritrovati e la commozione è stata tanta. Intanto Sheila ha trovato rifugio a casa di Deacon, che ha mentito per lei e l’ha salvata da Baker e dalla prigione. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e rivediamo insieme le clip.

Anticipazioni Beautiful: Finn corre da Steffy

Bill e Liam sono stati determinanti per Finn e Steffy. I due hanno messo in allarme Baker ma soprattutto Bill è corso dal Finnegan, insieme a Li, per liberarlo da Sheila e gli ha messo a disposizione il suo jet privato. Finn salvo, è corso dalla sua amata moglie, pronto a rivelarle di essere vivo e di essere ancora con lei. La commozione di Ridge e Taylor è stata tanta. I due, nel rivedere il loro genero, non hanno saputo trattenere le lacrime e Ridge ha persino ringraziato lo Spencer per l’aiuto dato e promesso di restituire il favore.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn finalmente di nuovo insieme

Dopo aver riabbracciato Kelly, Finn si è messo alla ricerca di Steffy e l’ha trovata mentre usciva da una chiesa. L’incontro tra i due è stato bellissimo. La Forrester, incredula, gli è corsa incontro e ha impiegato qualche minuto per capire che non si trattava di un sogno o di un’allucinazione. I due sono tornati in hotel insieme e hanno riabbracciato i bambini ma hanno anche cominciato a pensare che, al loro ritorno a casa, dovranno affrontare Sheila, ancora da stanare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon nasconde e salva Sheila

Sheila è riuscita a sfuggire a Li ed è corsa a nascondersi. La Carter ha trovato rifugio a casa di Deacon e lo Sharpe, nonostante la ritrosia, l’ha salvata. Il barista ha persino depistato Baker, non rivelandogli che la rossa era da lui. Deacon ha scoperto che Finn è vivo ma nonostante abbia la certezza che Sheila non è un’assassina – almeno non di suo figlio – le ha intimato di andarsene e di non cercarlo più, per non metterlo nei guai. Ma Sheila lo accontenterà oppure continuerà a chiedergli una mano?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.