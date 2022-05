Beautiful e Una Vita: il Riassunto delle Puntate di oggi 8 maggio 2022

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Una Vita - per le Puntate che vedremo in onda oggi. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi dell' 8 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Una Vita di oggi, 8 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.30, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 maggio 2022 - Thomas non riesce a credere all'amico, è certo infatti che sia coinvolto nella faccenda del Test di Paternità, anche se lui nega di averlo manomesso. Il Forrester conosce bene quel modo disonesto e cinico di operare, il "fine giustifica i mezzi" è sempre stato il suo motto. Ora però le cose sono cambiate, Thomas vuole vivere senza rimorsi e l'idea che nel suo nome si sia potuto compiere un atto così crudele lo distrugge... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 maggio 2022 - appena scoperto dell'ingiusto arresto di Natalia, Felipe corre da Aurelio per proporgli di difendere la giovane in tribunale. Il Quesada sembra titubante ma Genoveva lo rassicura: Felipe è un buon avvocato, ha i giusti contatti e tiene davvero a Natalia. Insomma, è l'uomo giusto. Confortato dalla Salmeron, Aurelio accetta di fidarsi dell'Alvarez Hermoso, e giura alla sua complice di farsi da parte e lasciare che sia lui ad occuparsi della scarcerazione di Natalia. Nonostante la promessa fatta, Aurelio non riesce però a trattenersi: quando incontra Marcos per strada, scatena tutta la sua furia contro il Bacigalupe! Qui la trama completa di Una Vita​.

