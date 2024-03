Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 31 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 31 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 marzo 2024 - Douglas non riuscirà più a tenere il segreto di suo padre. Il bambino, poco prima del matrimonio dei suoi nonni, si convincerà a dire tutta la verità a sua zia Steffy, nella speranza che almeno lei possa fare qualcosa per fermare delle nozze che forse non dovrebbero essere celebrate, almeno non ora. La Forrester sarà sconvolta da questa dichiarazione e dovrà decidere, velocemente, come comportarsi con sua madre e suo padre. Intanto Bill, dopo essere stato rifiutato da Brooke, tornerà alla carica anche con Katie. Peccato che non solo riceverà da lei un due di picche ma dovrà pure vedersela con Carter, che lo ha visto fare il doppio gioco con le sorelle Logan e vorrà affrontarlo per fargliela pagare. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 31 marzo 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 31 marzo 2024 - a Villa Yaman si respira un clima festoso: fervono i preparativi per il party di compleanno di Leyla e Kerem Alì, nati lo stesso giorno come se fossero gemelli. Purtroppo, però, si sta per verificare un fatto che spazzerà via in un istante tutta questa felicità: Fikret sta per avere un brutto incidente automobilistico. Non appena il rosso giunge in ospedale, si capisce che verte in condizioni gravissime; inoltre, l'unico chirurgo che potrebbe operarlo per tentare di salvarlo non è a Cukurova, ma si trova in Svizzera. Che cosa ne sarà di Fikret, che al momento lotta tra la vita e la morte? Qui la trama completa di Terra Amara..