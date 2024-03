Beautiful, Anticipazioni Puntata del 31 marzo 2024: Douglas confessa a Steffy il segreto di Thomas! E ora?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 31 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Douglas rivela a Steffy la verità sul piano di Thomas. Intanto Carter affronta Bill, tornato alla carica con Katie dopo il rifiuto di Brooke.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 31 marzo 2024, alle ore 14.00, Douglas non riuscirà più a tenere il segreto di suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il bambino, poco prima del matrimonio dei suoi nonni, si convincerà a dire tutta la verità a sua zia Steffy, nella speranza che almeno lei possa fare qualcosa per fermare delle nozze che forse non dovrebbero essere celebrate, almeno non ora. La Forrester sarà sconvolta da questa dichiarazione e dovrà decidere, velocemente, come comportarsi con sua madre e suo padre. Intanto Bill, dopo essere stato rifiutato da Brooke, tornerà alla carica anche con Katie. Peccato che non solo riceverà da lei un due di picche ma dovrà pure vedersela con Carter, che lo ha visto fare il doppio gioco con le sorelle Logan e vorrà affrontarlo per fargliela pagare.

Anticipazioni Beautiful: Douglas spiffera tutto a Steffy

Douglas ed Eric sono alla riscossa. Il Forrester junior e quello senior sono convinti che il matrimonio che sta per essere celebrato, non debba proprio svolgersi. Ridge e Taylor non dovrebbero diventare marito e moglie, non con Brooke ancora nei paraggi e vittima di un inganno. A sapere la verità su come si sono svolte le cose è però solo Douglas, che non riuscirà più a mantenere la promessa fatta al padre e a tenere la bocca chiusa davanti a una situazione così tanto grave. Il piccolo, prima del sì tra i suoi nonni, rivelerà tutto quello che sa a Steffy, nella speranza che sua zia possa fare qualcosa.

Beautiful Anticipazioni: Steffy confusa. Thomas ha di nuovo giocato sporco

Douglas ricorda ancora con orrore la faccenda di Beth e tutto il male che questo ha causato alla sua famiglia. Per questo non vuole che i suoi nonni si sposino senza sapere la verità dei fatti. L’unica persona che lo può aiutare, in questo momento, è sua zia Steffy, a cui rivelerà dell’app clona voci e del gioco sporco del padre. Come era prevedibile, la Forrester sbiancherà e comincerà a capire che tutto quello che stanno per fare – matrimonio in primis – si fonda su una bugia. La ragazza, che ha costretto Ridge a rincuorare Taylor e di confessarle che la ama veramente, dovrà correre di nuovo ai ripari e rivelare, prima che sia troppo tardi, questa novità almeno a uno dei suoi genitori, affinché le cose tra loro – almeno stavolta – vadano per il meglio e non si fondino su falsità.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter contro Bill

Mentre Steffy dovrà trovare il coraggio per rivelare quanto confessato da Douglas, Bill tornerà alla carica con Katie, dopo essere stato rifiutato da Brooke. Stavolta però lo Spencer dovrà vedersela con Carter, che ha osservato il suo doppio gioco con le sorelle Logan e non ha alcuna intenzione di lasciarglielo fare ancora. Il Walton vuole a tutti i costi proteggere Katie, di cui si sta innamorando e con cui ha cominciato un rapporto molto stretto e romantico, che non vuole perdere, almeno non a causa di un uomo interessato a due donne e che non sa scegliere tra le due. Lo scontro tra l’avvocato e il magnate non si farà attendere e Carter non si limiterà a questo ma rivelerà tutto a Katie, nella speranza che la donna non si faccia mai più abbindolare dal padre di suo figlio.

