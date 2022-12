Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 3 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 dicembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 3 dicembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 dicembre 2022 - Katie arriverà alla Villa con tutti i buoni propositi del caso. La donna vuole scoprire cosa tormenti il Forrester perché è chiaro che qualcosa sia successo. Lei ed Eric si siederanno sui comodi divani del grande salone di Villa Forrester e cominceranno a farsi delle grandi confidenze. Eric rivelerà alla Logan di essere contento del ritorno di Quinn ma di non aver dimenticato il suo tradimento. Le dirà di non aver alcun problema con la moglie anzi di aver risolto le loro divergente e di avere un piano per il loro futuro. Katie invece gli racconterà tutti i suoi turbamenti riguardo Will e Bill, la sua famiglia e sulla grande sofferenza che le ultime vicende - che hanno visto lo Spencer sbattuto in prigione - hanno avuto sulla sua vita. Eric riuscirà a farla sfogare come nessun altro in questi pesanti mesi. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 dicembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 3 dicembre 2022 - mentre Fekeli raggiungeva in fretta e furia la tenuta per prendere di petto Demir, quest'ultimo veniva ammanettato e portato via da alcuni agenti. Il padrino di Yilmaz, ritenendo lo Yaman responsabile della morte del suo braccio destro, Sait, pensa che giustizia sia stata fatta. Intanto, il ragazzo, dopo l'arresto, viene interrogato per concorso in omicidio, ed Hunkar e Zuleyha sono in preda al panico....Qui la trama completa di Terra Amara.

