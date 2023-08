Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 20 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 20 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 agosto 2023 - Brooke non cambierà idea su Deacon. La donna ribadirà di aver deciso di non accogliere mai più lo Sharpe in casa propria, e spingerà Hope a vedere suo padre fuori dalla tenuta dei Forrester. La ragazza non interverrà a favore dello Sharpe, che si troverà a combattere da solo una battaglia, o meglio una guerra, che ha già perso. Intanto, Ridge, colpito da quello che è successo, verrà raggiunto da una persona da cui non si sarebbe mai immaginato di ricevere un valido consiglio: Bill. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 19 agosto 2023 - Gulten è venuta a sapere che il meccanico è stato condannato a morte. Nel momento in cui la mette al corrente della terribile novità, la neo-sposa inizia a disperarsi. L'Altun, d'altra parte, non ha alcuna intenzione di restarsene con le mani in mano mentre giustiziano l'Akkaya; così, la fanciulla prende una drastica decisione: senza dire niente a nessuno, abbandona la tenuta e corre dall'amato/strong>. Zuleyha riuscirà a raggiungere e a vedere Yilmaz, finito nel braccio della morte? Qui la trama completa di Terra Amara.

