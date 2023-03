Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 19 marzo 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 marzo 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 19 marzo 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 marzo 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 marzo 2023 -Brooke capirà di essersi messa nei guai. La Logan passerà la notte di Capodanno ubriaca, senza capire cosa le stia succedendo. Con lei ci sarà Deacon, che non riuscirà a trattenersi dal rivelarle di essere ancora innamorato. Tra i due scoccherà un bacio che finirà in camera da letto. La bionda si risveglierà con lo Sharpe accanto e avrà il dubbio che tra loro sia successo qualcos'altro. Intanto tra Carter e Paris l'amicizia potrebbe trasformarsi in passione. I due, dopo aver fermato Zende, si avvicineranno un po' troppo mentre a casa di Steffy si continuerà a pensare della strana Vigilia di Natale, passata con Sheila. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 marzo 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 marzo 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 19 marzo 2023 - alla tenuta, il capomastro, sua sorella, Nesrin e la stessa Saniye vengono interrogati da Demir ed Hunkar. Questi ultimi vogliono sapere quali siano le reali dinamiche dell'incidente domestico in cui la cuoca sarebbe potuta morire. Mentre tutti accusano la signorina, dichiarando che sia stata appunto la Altun a spingerla di proposito dalle scale, Gulten, amareggiata per le bugie che sta ascoltando, prende le sue difese: l'ex sarta è innocente. La cognata di Saniye afferma che ad urtare e a far cadere quest'ultima è stata un'altra persona, ossia Nesrin. Lo Yaman, collerico, manda via dalla villa Gaffur e Saniye. I coniugi sono disperati, ed Hunkar tenta di rasserenarli: con il tempo, il figlio si placherà e permetterà loro di tornare...Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 19 marzo 2023.