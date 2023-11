Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 18 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara- per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 18 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 novembre 2023 - Brooke passerà all’attacco contro Taylor. La Logan, convinta che la sua rivale stia tramando contro di lei, deciderà di regolare i conti. Si presenterà a casa di Steffy per rimetterla al suo posto e per dirle che mai e poi mai le permetterà di portarle via Ridge. Intanto Thomas e Hope avranno un nuovo incontro allo chalet, con un Douglas felicissimo di rivedere suo padre. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 novembre 2023 - alla tenuta fervono i preparativi per la festa di compleanno del piccolo Adnan. Zuleyha e Demir sono molto emozionati. Peccato che qualcuno, presentandosi all'evento, stia per rovinare l'umore dell'imprenditore. Inaspettatamente, il primario giunge alla villa. Lo Yaman, vedendola, s'innervosisce: era stato chiaro con la Kahraman, doveva restare alla larga da lui e dalla sua famiglia. Per non lasciarsi rovinare il momento - e dare nell'occhio -, Demir capisce che è il caso di concentrarsi sul figlioletto, a cui ha fatto un bel regalo: gli darà il nome del padre biologico, Yilmaz. Nel frattempo, Gaffur continua a vagare come un'anima in pena per tutta Cukurova in cerca di cibo, di un letto e di qualche lavoro occasionale...Qui la trama completa di Terra Amara.

