Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 novembre 2023: Brooke all'attacco. Taylor la pagherà!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke è convinta che dietro alle decisioni di Thomas ci sia lo zampino di Taylor. Decisa a fermare la sua rivale, si reca a casa sua per regolare i conti.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 18 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke passerà all’attacco contro Taylor. La Logan, convinta che la sua rivale stia tramando contro di lei, deciderà di regolare i conti. Si presenterà a casa di Steffy per rimetterla al suo posto e per dirle che mai e poi mai le permetterà di portarle via Ridge. Intanto Thomas e Hope avranno un nuovo incontro allo chalet, con un Douglas felicissimo di rivedere suo padre.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a far valere le sue ragioni

Hope è preoccupata per la salute di Douglas ma Brooke non l’aiuta. La Logan senior è infatti troppo presa dalla sua personale lotta contro i Forrester, da capire che la figlia non vuole in alcun modo scatenare una guerra contro Thomas. Hope non ritiene che Douglas debba andare a vivere con suo padre ma non vuole neanche cominciare un conflitto con il padre di suo figlio; non porterebbe nulla di buono. Ma Brooke proprio non l'ascolta, trincerata com’è dietro alla convinzione di essere sotto attacco e che sia lei che sua figlia debbano difendersi dai piani malvagi di Steffy e Taylor, le due arpie pronte a riprendersi non solo Douglas ma anche Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Brooke all’attacco. Taylor la pagherà!

Brooke è convinta che Thomas abbia avuto l’idea di riprendersi Douglas, perché sostenuto e sobillato da sua madre. In sostanza, per la bionda, Taylor lo avrebbe convinto a tornare alla carica con suo figlio e con la sua custodia, per avere un pretesto – la reunion della sua famiglia – per riavere Ridge. Tutto questo è sicuramente successo dopo Montecarlo e dopo il bacio appassionato che ha illuso la Hayes di avere delle chance con il suo ex marito. Con questa convinzione e con un piglio da guerriera, Brooke lascerà lo chalet per recarsi alla casa sulla scogliera, dove avrà uno scontro con Taylor.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke aggredisce Taylor

Brooke si presenterà a casa di Steffy con aria di sfida. Taylor non farà certo fatica a capire che la sua rivale l’ha raggiunta per regolare i conti con lei ma la cosa la farà pure sorridere. Nonostante quello che crede, lei non ha suggerito a Thomas di tornare alla carica con Douglas ma dovrà ammettere di sostenerlo e di volere che suo nipote torni nella sua vera casa. La dottoressa insomma negherà di aver macchinato contro Brooke e di aver organizzato un piano, come dice lei, per soffiargli Ridge ma non potrà certo non ammettere di vedere di buon occhio un ritorno di Douglas nella sua famiglia d’origine. La Logan non crederà a una sola parola di quello che le dirà la sua nemica e continuerà con le sue convinzioni. Intanto allo chalet, Thomas arriverà per passare del tempo con suo figlio e avrà un nuovo aspro confronto con Hope. Ma la biondina dovrà ammettere che vedere il suo bambino così contento di stare con suo padre, non può e non potrà mai lasciarla indifferente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 novembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.