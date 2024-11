Beautiful è a Roma: Colpi di scena, Guest Star Italiane e un Cameo d'Eccezione nelle "puntate romane" della Soap. Si parte!

Anticipazioni TV

Arrivano oggi, sabato 9 novembre 2024, le puntate italiane anzi romane, di Beautiful. Trame scottanti e finali inaspettati ci aspettano nei sei episodi capitolini della Soap ma ci saranno anche grandi sorprese grazie ad alcuni personaggi del jet set italiano.

Cominciano oggi, sabato 9 novembre 2024, le sei puntate di Beautiful ambientate a Roma. Aspettavamo da tempo questo momento e vi anticipiamo che le trame della Soap saranno travolgenti ed esplosive. Ma a stupirci non saranno solo le storyline dei protagonisti atterrati nella Città Eterna. Ci saranno anche guest star italiane inaspettate e un cameo d’eccezione. Vi sveliamo tutto. Tenetevi forte!

Beautiful: La Soap sbarca a Roma anche su Canale5

Le trame di Beautiful sono arrivate finalmente agli episodi romani, andati in onda negli Stati Uniti nel luglio scorso(2023). Non vedevamo l’ora di vedere su Canale5 queste puntate scottanti e affascinanti, che ci toccheranno da vicino, visto che saranno ambientate nella nostra Capitale e tra i monumenti e i luoghi più affascinanti della Città Eterna. Sì perché le locations in cui si svolgeranno le storie dei protagonisti della Soap volati in Italia, saranno Piazza Navona, il Giardino degli Aranci, il Pantheon, il buco della serratura che fa parte della proprietà del Priorato dei Cavalieri di Malta, il Colosseo, la Fontana di Trevi e, in esclusiva, il cannone del Gianicolo.

Hope e Thomas presenteranno la nuova collezione della Hope For The Future e a fare da modelle indossando gli abiti più importanti della linea saranno la stessa Hope e sua madre Brooke, partita insieme al gruppo per sperare di riconquistare Ridge ma anche un bel bagno di folla di fan che la seguono da sempre.

Beautiful a Roma per la prima volta

L’Italia è sempre stata molto amata dai registi di Beautiful. La Soap è stata girata più volte nel nostro paese ma oggi, sabato 9 novembre 2024, alle 13.45 su Canale5, arriverà per la prima volta in 36 anni a Roma. Brooke e i suoi non sono mai stati nella Città Eterna ma hanno visitato luoghi come il Lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002 e la Puglia nel 2012. Era però tempo di arrivare anche nella nostra Capitale, nella prestigiosa cornice di Piazza Navona, per una sfilata di abiti di alta moda, nati dalla collaborazione tra Hope e Thomas, che sta creando tanti problemi in famiglia e soprattutto a Liam, che però sta per fare qualcosa di inaspettato e che cambierà per sempre tutte le trame in corso.

Beautiful: guest star italiane e camei d’eccezione nelle puntate della Soap ambientate a Roma

Ma non saranno solo le trame a farci dire “WOW”. Nel corso dei sei episodi romani ci saranno alcune guest star italiane, che affiancheranno i protagonisti della Soap, interpretando se stessi. E saranno: Jasmine Carrisi, Ginevra Lamborghini e Ilaria Stagni, storica doppiatrice di Steffy Forrester.

Sarà presente anche un cameo d’eccezione: Andrea Bocelli. Il tenore sarà protagonista di una romantica scena tra Brooke e Ridge, che lo vedrà cantare, affiancato da sua moglie Veronica Berti e dall’ultimogenita undicenne Virginia – il suo celebre brano “A te”. Questo suggellerà il ritorno di fiamma dei due innamorati storici, che – spoiler - torneranno a Los Angeles più uniti di prima.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.