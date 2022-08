Beautiful dal 29 agosto al 4 settembre 2022: ecco le Trame degli Episodi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap in onda su Canale5, in onda dal 29 agosto al 4 settembre 2022.

Settimane intense quelle che ci aspettano in Beautiful. Negli episodi della Soap, in onda tra due settimane, vedremo i nostri protagonisti impegnati in due grandi e sconvolgenti avvenimenti. Il primo vedrà Steffy e Finn festeggiare la nascita del loro primogenito mentre il secondo vedrà Quinn e Carter affrontare il loro peggiore incubo: la scoperta della loro tresca amorosa da parte di Brooke e poi di Eric. La Logan, venuta a sapere di quanto successo tra la Fuller e il Walton, non si farà scrupolo di fermare la cerimonia di rinnovo dei voti e distruggere per sempre la sua nemica.

Anticipazioni Beautiful: Steffy partorisce. Benvenuto Hayes Finnegan

Nelle puntate di Beautiful in onda tra due settimane, Steffy non potrà essere presente al rinnovo dei voti tra suo nonno e Quinn. La ragazza avrà infatti informerà la ginecologa di essere pronta al parto e di voler partorire in acqua a casa. La Forrester e Finn saranno molto felici di salutare il loro primogenito, che chiameranno Hayes. Non vedranno l'ora di presentarlo a tutta la famiglia, impegnata intanto in una vera e propria all'ultimo sangue.

Beautiful Anticipazioni: Brooke scopre di Quinn e Carter

Nelle Anticipazioni di Beautiful in onda dal 22 al 27 agosto 2022 vi abbiamo già anticipato che Quinn chiederà a Eric di rinnovare i loro voti nuziali. Il Forrester accetterà di farla contenta ma Brooke, piuttosto stupita da questa novità, non si farà scrupolo di dire a tutti di non essere d'accordo. La Logan vorrebbe Quinn fuori dai giochi per sempre e nelle puntate in onda dal 29 agosto al 4 settembre 2022, Paris – inavvertitamente – le servirà l'assist per raggiungere il suo obiettivo. La Buckingham deciderà di partecipare all'evento a Villa Forrester, nonostante Carter e Quinn abbiano cercato di tenerla lontana. Anche Brooke sceglierà di presenziare alla cerimonia, sebbene non sia per nulla contenta per il suo ex marito. Sarà proprio al piano di sopra della grande villa che si consumerà la tragedia. Brooke sentirà una conversazione tra Quinn e Paris e scoprirà che la sorella di Zoe è a conoscenza di un segreto che riguarda la Fuller e che lei non vuole far sapere a nessuno. Rimasta sola con Paris, la moglie di Ridge la costringerà a rivelarle tutta la verità e scoprirà con orrore – e una certa soddisfazione – che Carter non si è consolato con Shauna. La donna con cui è andata a letto è la sua acerrima nemica.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke ferma la cerimonia di rinnovo dei voti

Brooke scoprirà da Paris che è Quinn la donna con cui Carter ha avuto una relazione. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Logan scenderà immediatamente e di corsa al piano di sotto, pronta a fermare la cerimonia di rinnovo dei voti. Appena arrivata davanti agli sposi, Brooke confesserà di dover rivelare a Eric una verità sconvolgente riguardo a sua moglie. Ma non sarà lei a dire tutto. Sarà Carter, chiamato in causa e ormai scoperto, a dire al Forrester senior di aver tradito la sua fiducia e di aver fatto l'amore con Quinn. Quest'ultima scoppierà in lacrime e non potrà negare mentre Eric, sconvolto e deluso, la caccerà di casa... per sempre.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Donna confessa a Katie di amare ancora Eric

Ignare di quanto stia succedendo a Villa Forrester, Katie e Donna cercheranno di darsi consolazione a vicenda. Donna tenterà di sollevare il morale alla sorella, preoccupata per Bill mentre Katie capirà che la sua sorellona è triste per il rinnovo dei voti di Eric. La secondogenita delle Logan confesserà di essere ancora innamorata del Forrester e di essere triste per questo nuovo “matrimonio”. Rivelerà di ricordare con passione e amore la relazione con il padre di Ridge e di sognare, in cuor suo, di poter avere ancora dei momenti così belli con qualcuno.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.