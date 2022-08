Beautiful Anticipazioni dal 22 al 27 agosto 2022: Justin impazzito! Fa tutto parte del suo folle piano

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal v agosto 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 22 al 27 agosto 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 22 agosto 2022

Liam e Bill sperano di uscire presto di prigione grazie a Justin, ma i due Spencer ignorano che proprio lui tiene rinchiuso Thomas per impedirgli di scagionare Liam.

Puntata in onda Martedì 23 agosto 2022

Carter e Quinn continuano a tenere a freno Paris: se Zoe venisse a sapere della loro fugace relazione, sarebbero guai seri per le persone coinvolte.

Puntata in onda Mercoledì 24 agosto 2022

Justin ha imprigionato Thomas per impedirgli di sventare il suo diabolico piano per impadronirsi della Spencer Publications. Bill e Liam verranno condannati ingiustamente?

Puntata in onda Giovedì 25 agosto 2022

Liam, dopo aver parlato con Hope in prigione, si rende conto per la prima volta che l'incidente in cui Vinny ha perso la vita non può essere una semplice casualità.

Puntata in onda Venerdì 26 agosto 2022

Quinn mette alle strette Eric chiedendogli di celebrare una cerimonia per rinnovare le loro promesse di matrimonio. Carter e Quinn chiedono a Paris di mantenere il segreto.

Puntata in onda Sabato 27 agosto 2022

Brooke vuole convincere Eric ad annullare la cerimonia per il rinnovo delle loro promesse di matrimonio, convinta che lui debba allontanare Quinn.

