Beautiful dal 26 settembre al 1° ottobre 2022: ecco le Trame degli Episodi della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap in onda su Canale5, in onda dal dal 26 settembre al 1° ottobre 2022

Le prossime due settimane saranno determinanti per la storia d’amore tra Steffy e Finn. Le Anticipazioni di Beautiful dal 26 settembre al 1° ottobre 2022, ci rivelano che i due, finalmente, organizzeranno le loro nozze. A Los Angeles arriveranno Jack e Li, i genitori del bel dottore che ha conquistato il cuore della Forrester e si scoprirà come mai il ragazzo era così reticente a farli conoscere alla sua fidanzata. Ridge sarà felicissimo di accompagnare sua figlia all’altare e penserà di disegnarle personalmente il suo abito. Hope invece riceverà dalla sua antica rivale una proposta che la lascerà di stucco!

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn sposi

Le Anticipazioni di Beautiful dal 19 al 24 settembre 2022 ci rivelano che Steffy deciderà di sposare Finn subito. A convincerla sarà suo padre; Ridge è infatti certo di non aver visto sua figlia così felice da diverso tempo ed è sicuro che Finn sia l’uomo giusto per lei. La bella Forrester, dopo questa conversazione correrà a informare il suo fidanzato di aver deciso di sposarlo subito, pochi giorni dopo e di non volere altro che lui nella sua vita. Steffy gli rivelerà di essere molto contenta di conoscere i suoi genitori, che dovrebbero essere presenti alle loro nozze. I due ragazzi si prepareranno ad annunciare a tutti il lieto evento ma il dottore continuerà a essere piuttosto taciturno. Ha ancora un segreto da rivelare alla sua futura moglie.

Beautiful Anticipazioni: I Forrester conoscono i genitori di Finn

Finn è sempre stato reticente a parlare della sua famiglia e le Anticipazioni di Beautiful dal 26 settembre al 1° ottobre 2022, chiariranno finalmente il perché. Prima che il ragazzo possa chiamare i suoi genitori, Jack – suo padre – si presenterà alla casa sulla scogliera, per conoscere suo nipote. Per Steffy sarà un onore e sarà felicissima di accogliere suo suocero. L’arrivo del suo papà, spingerà Finnegan a rivelare alla sua fidanzata il suo grande segreto. Il ragazzo le dirà di essere stato adottato. La Forrester non farà alcuna piega; gli confesserà di non essere per nulla preoccupata per questo dettaglio e anzi gli dirà di essere ancora più attratta da lui. Poco dopo arriverà anche Li, la madre di Finnegan e tutto sarà pronto per le presentazioni ufficiali tra le famiglie degli sposi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope damigella d’onore di Steffy

Finn e Steffy si metteranno immediatamente al lavoro per organizzare il matrimonio lampo. La Forrester avrà due importanti richieste da fare. La prima sarà rivolta a suo nonno. Eric le offrirà di sposarsi a Villa Forrester, come da tradizione, e lei gli chiederà il grande regalo di poter riappendere il ritratto di sua nonna sul camino. La richiesta verrà ovviamente accettata. La seconda proposta verrà fatta invece a Hope. Steffy raggiungerà la sua antica rivale a casa sua e le proporrà di farle da damigella d’onore. Un gesto che vorrà sancire definitivamente la pace tra le due e che la Logan accetterà con grande entusiasmo e anche con qualche lacrima. Stessa cosa Liam, che guarderà le sue due donne, finalmente unite.

Beautiful Anticipazioni: Jack Finnegan nasconde un segreto che potrebbe rovinare il matrimonio

I misteri legati a Finn non saranno finiti. Si scoprirà infatti che qualche altra ombra aleggia sul suo passato. A farlo sospettare sarà Jack, suo padre. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il signor Finnegan, dal momento in cui scoprirà del matrimonio, si guarderà intorno preoccupato che qualcosa o qualcuno possa rovinare il momento. L’uomo nasconde un segreto molto importante su suo figlio e avrà molta paura che tutti possano scoprirlo. Durante la cerimonia, lo vedremo nervosissimo e quando nella grande sala della Villa si presenterà una donna incappucciata, Jack andrà nel panico. La raggiungerà per fermarla e per cacciarla via immediatamente dalla sua vita. Ma chi sarà la donna misteriosa e perché il Finnegan non la vuole tra i piedi? Lo scopriremo molto presto!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.