Beautiful: come sono Hope, Liam, Steffy, Finn e Thomas nella vita reale?

Beautiful ci porta alla scoperta delle vite smaltate dei ricchi rampolli di casa Forrester, Logan e Spencer. Ma come sono nella vita reale Hope, Liam, Steffy, Finn e Thomas, protagonisti della puntata della Soap in onda su Canale5? Scopriamolo!

Belli, ricchi ma soprattutto con una vita sentimentale molto turbolenta. Sono così Hope, Steffy, Liam, Finn e Thomas, protagonisti di Beautiful. Ma nella vita reale le vite degli attori Annika Noelle, Jacqueline MacInnes Wood, Scott Clifton, Tanner Novlan e Matthew Atkinson sono ben diverse, non meno ricche di avventure ma decisamente più ordinate. I cinque sono molto legati tra loro, soprattutto la Noelle e sembra proprio che ci sia una forte amicizia tra tutti, ben lontana dalla rivalità, dall’astio e dal rancore che gli artisti devono fingere sul set. Ma scopriamo insieme cosa succede per loro nel mondo reale.

Beautiful: ecco com’è davvero la vita di Hope, Annika Noelle

Tra tutti Annika Noelle è la più riservata sulla sua vita personale. L’attrice che interpreta Hope ha un profilo Instagram pieno di scatti artistici ed è quella che si lascia andare molto meno ai racconti sul suo privato. Qualche anno fa era comparsa una foto che la ritraeva con un anello al dito ma senza rivelare chi fosse stato a chiederla in sposa. Lo scatto è poi sparito ed è probabile che le nozze siano state annullate e che il suo fidanzamento sia stato sciolto. L’ultima relazione sentimentale che le viene attribuita è quella con il musicista Zach Fischer. La Noelle condivide con Hope probabilmente il gusto per la moda e per gli scatti artistici ma anche l’affetto per Thomas. Lei e Matthew Atkinson sono molto legati così come con Scott Clifton, suo marito nella finzione per diversi anni e anche con Jacqueline MacInnes Wood, con cui condivide un rapporto molto stretto anche fuori dal set.

Beautiful: ecco com’è davvero la vita di Steffy, Jacqueline MacInnes Wood

Di Jacqueline MacInnes Wood abbiamo parlato molto spesso nell’ultimo anno per via della sua recente gravidanza. La Wood è sposata con Elan Ruspoli dal 2018 e con il marito ha avuto ben quattro figli, che mostra fieramente sul suo profilo Instagram. L’attrice ama molto l’aria di campagna e si dedica non solo a giocare con i suoi bambini ma anche a sport motoristici. La passione per le moto l’accomuna al suo personaggio in Beautiful, che – in passato – ha rischiato di farsi molto male dopo un incidente sulle due ruote. L’artista ha un ottimo rapporto con tutti i suoi partner sul set ma anche con Katherine Kelly Lang e Kimberlin Brown, alias Brooke e Sheila, sue acerrime nemiche in Beautiful.

Beautiful: ecco com’è davvero la vita di Liam, Scott Clifton

La vita reale di Liam Spencer ha subito da poco uno scossone. Scott Clifton, nel 2023, ha divorziato dalla moglie Nicole Lampson, dopo dieci anni di matrimonio. I rapporti tra i due hanno continuato a essere amichevoli soprattutto per amore del loro figlio Ford. Qualche tempo dopo l’attore ha dichiarato di aver ritrovato la felicità con un’altra compagna, con cui è attualmente unito. Clifton condivide molto della sua vita privata sui social, soprattutto i momenti passati con il suo bambino.

Beautiful: ecco com’è davvero la vita di Finn, Tanner Novlan

L’attore interprete di Finn, Tanner Novlan, è un padre e un marito molto amorevole. L’artista ha due figli, Poppy Marie nata del 2019 e Jones Douglas nato nel 2022. Sua moglie è l’attrice Kayla Ewell che tra i tanti ruoli ha interpretato Vicki Donovan in The Vampire Diaries. I due si sono conosciuti sul set musicale di Maybe, di Sick Puppies nel 2010. La coppia ama molto la vita all’aria aperta e soprattutto trascorrere il loro tempo libero nella loro casa al lago. Novlan ha poi una passione per i motori e le moto così come la sua co-star Jacqueline MacInnes Wood.

Beautiful: ecco com’è davvero la vita di Thomas, Matthew Atkinson

Matthew Atkinson sta per diventare papà. L’attore avrà il suo primo figlio il prossimo ottobre 2024 e il mese dopo festeggerà il suo primo anniversario di nozze. Nel novembre 2023 Atkinson si è sposato con una cerimonia in mezzo al verde, in compagnia di tanti suoi colleghi del set Beautiful, che hanno partecipato con lui anche alla cena pre-matrimonio. L’attore, diversamente dal suo personaggio, ha rapporti molto amichevoli sia con Katherine Kelly Lang che con Kimberlin Brown, Brooke e Sheila nella Soap, ed è molto legato anche alle sue co-star Hope e Steffy, ovvero Annika Noelle e Jacqueline MacInnes Wood.

