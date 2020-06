Beautiful, chi è Thorsten Kaye, l’attore nuovo volto di Ridge Forrester? Vita privata, moglie, figli, curiosità, news

Anticipazioni TV

Ecco Chi è Thorsten Kaye l'Attore nel Cast di Beautiful, Protagonista delle Trame delle Puntate della Soap in onda su Canale5, nel ruolo del Personaggio di Ridge Forrester.

Ridge Forrester. Non servirebbe aggiungere altro, ma per motivi redazionali faremo lo stesso un’introduzione a quello che potremmo definire il personaggio cult per eccellenza quando ci si riferisce all'immaginario televisivo. Ridge Forrester è infatti il protagonista indiscusso della soap opera americana più popolare di sempre, Beautiful, conosciuta in tutto il mondo e che dopo anni continua ad appassionare generazioni di fan. Ridge è il leader del settore della moda losangelina, ma anche un grande amatore che ha fatto girare non poco la testa a tutte le donne sia nella soap che fuori.



Negli anni abbiamo sempre associato il nome di Ridge Forrester al volto di Ronn Moss, suo storico interprete, ma dal 2013 abbiamo imparato a riconoscerlo anche nell’affascinante attore tedesco-statunitense Thorsten Kaye. Scopriamo allora insieme qualcosa in più sul “nuovo” Ridge!

Chi è Thorsten Kaye? Scopriamo qualcosa in più sul “nuovo” volto del Ridge Forrester di Beautiful

Thorsten Ernst Kieselbach, in arte Thorsten Kaye, nasce in Germania il 22 febbraio 1966. Si appassiona alla recitazione sin dall'adolescenza, avvicinandosi in prims al teatro, e nel 1985 decide di trasferirsi negli Stati Uniti per diventare un attore professionista.

Il primo ruolo di rilievo per Thorsten è quello del professor Patrick Thornhart nella soap opera Una vita da vivere, in cui recita dal 1995 al 1997. Mentre continua a prendere parte ad altre produzioni, tra cui il fim Shark Attack 2, nel 2000 arriva una nuova opportunità per farsi conoscere dal pubblico televisivo nella serie Port Charles, in cui recita fino al 2003. Ma è nel 2004 che arriva la vera popolarità prendendo parte alla serie TV di successo La valle dei pini, nel ruolo di Zach Slater, che porterà avanti fino al 2011.

La carriera di Thorsten Kaye prosegue attivamente spaziando da film a serie TV: nel 2012 ad esempio prende parte ad alcuni episodi della popolare Smash, in cui ha interpretato il ruolo di Nick Felder, mentre nel 2014 figura tra i protagonisti del film Animal - Il segreto della foresta.

Nel 2012 Kaye viene consacrato al grande pubblico internazionale grazie alla soap opera Beautiful, in cui va a sostituire Ronn Moss nel ruolo di Ridge Forrester, tra i protagonisti indiscussi della soap dalla prima messa in onda nel lontano 1987. Inizialmente il nuovo volto di Ridge ha fatto storcere il naso a qualche fan, ma alla fine Thorsten è riuscito a conquistare anche i più scettici grazie al suo irresistibile fascino.

Beautiful, Thorsten Kaye: vita privata e curiosità

Non molti sanno che quando Thorsten si trasferì negli Stati Uniti nel 1985 iniziò a frequentare la United States International University di San Diego laureandosi in educazione fisica, ma un grave incidente in moto lo costrinse a prendere una direzione diversa: alla fine ha infatti cambiato la sua specializzazione in teatro e ha conseguito la laurea in belle arti.

La passione per lo sport però non è mai venuta meno, soprattutto quello di squadra. L’attore ha infatti giocato per un po’ a calcio nella sua giovinezza e prima di conseguire un master in teatro, ha partecipato a un tour di rugby in Europa.

Thorsten è l'autore di due libri: "From Timber Ridge to Daymer Gardens: A Journey in Words" e "A Solid Wheel of Colored Ribbons", un libro di poesie illustrato per bambini. Kaye è infatti un grande amante della letteratura, tant'è che passa spesso il suo tempo libero leggendo, ma anche ascoltando musica.

L’attore è anche un grande fan dell’hockey, delle motociclette americane e ama gli animali. Kaye sostiene infatti diverse associazioni contro l'abbandono degli animali, diffondendo spesso messaggi di solidarietà incoraggiando l'adozione degli amici a quattro zampe.

La più grande passione in assoluto dell'attore è però la sua famiglia. Thorsten Kaye è sposato con la sua ex collega di Una vita da vivere, Susan Haskell, conosciuta proprio sul set della soap e che interpretava niente meno che l’interesse amoroso del suo personaggio. I due hanno due bellissime figlie, Mckenna e Marlowe Marann ​​Kaye.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.