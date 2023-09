Beautiful: chi è RJ Forrester? Focus sull'unico figlio di Brooke e Ridge, presto di ritorno nelle puntate italiane della Soap

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato del ritorno di RJ a Los Angeles. In Italia, l'unico figlio di Ridge e Brooke arriverà nel 2024. Ma chi è questo ragazzo, cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme.

Nelle puntate americane di Beautiful, come vi abbiamo rivelato in alcuni nostri articoli, è tornato un personaggio assente dalle trame della Soap, da diversi anni. Stiamo parlando di RJ Forester, l’unico figlio di Brooke e Ridge. In Italia lo vedremo non prima del 2024, poco prima della partenza di Hope e Thomas a Roma, per presentare la loro nuova collezione e quindi prima del “fattaccio romano”, che ha cambiato totalmente la vita della Logan e ha sancito il suo divorzio da Liam. Ma chi è RJ esattamente? Scopriamolo insieme.

Beautiful: focus su RJ Forrester, l’unico figlio di Brooke e Ridge

RJ è nato nel 2004 ed è l’unico figlio di Brooke e Ridge. Dopo anni e anni di relazione, la coppia iconica di Beautiful ha avuto un solo figlio insieme. Ridge Junior è quindi l’ultimo nato sia di Ridge che di Brooke, fratellastro di Steffy, Thomas e Phoebe (defunta) da parte di padre e di Rick, Bridget, Hope e Jack Marone (biologicamente) da parte di madre.

Il giovane, in passato, è comparso nella Soap per pochi anni ed è sparito – per partire a cercare la sua strada – dopo un incidente, quasi mortale, con Coco Spectra. Avviato alla carriera da stilista da suo padre, RJ ha deciso di lasciare l’azienda e la sua famiglia per cercare la sua fortuna, lontano dai riflettori delle passerelle. Si è quindi dedicato ai social ed è diventato un influencer. E con questo nuovo ruolo tornerà nelle puntate italiane, in arrivo nel 2024.

Beautiful: ecco chi interpreta RJ

RJ tornerà nelle puntate italiane di Beautiful – ricordiamo che negli Stati Uniti ha già fatto ritorno ed è protagonista di una guerra nella famiglia Forrester – non solo molto cambiato nello spirito ma anche interpretato da un altro attore. A prestargli il volto, dopo Jack Horan, Mace Coronel e Anthony Turpel, è Joshua Hoffman. L’attore, che si è formato nelle fila di Disney Channel, promette di dare a RJ un vero e proprio riscatto ed è probabile, stando alle anticipazioni americane della Soap, che ci farà compagnia per molto tempo e che forse entrerà persino nel cast fisso.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.