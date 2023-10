Beautiful: chi è davvero Li? Vita, Carriera e curiosità sulla sua interprete, l’attrice Naomi Matsuda

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi è davvero Li, la madre di Finn. Vita, carriera e curiosità dell'attrice Naomi Matsuda.

Li Finnegan, la suocera di Steffy, sta diventando un personaggio sempre più presente nelle trame di Beautiful. In Italia attualmente, ottobre 2023, ha appena incontrato Bill e salvato Finn da Sheila, permettendo al ragazzo di ricongiungersi con Steffy mentre negli Stati Uniti, come vi abbiamo rivelato in alcuni nostri precedenti articoli, sta cercando di liberarsi di sua nipote Luna e ha confessato di avere ancora un segreto da svelare. Ma chi è che interpreta Li, ormai entrata di diritto nella famiglia della Soap e – in America – presente persino nella sigla di apertura delle puntate?

Beautiful: Li Finnegan alla riscossa

Li Finnegan sta diventando un personaggio sempre più importante nelle puntate di Beautiful. Apparsa all’improvviso nelle trame, poco dopo il matrimonio tra Steffy e Finn, la madre adottiva del marito della Forrester, ha ormai conquistato il suo posto nelle trame. In Italia abbiamo ancora tanta strada da fare, prima di conoscerla meglio, mentre negli Stati Uniti ha appena svelato di avere un segreto molto scottante sulla sua famiglia, tale da sconvolgere la famiglia Forrester e il suo stesso figlio.

Beautiful: ecco chi è davvero Li

Li è interpretata dalla carismatica attrice Naomi Matsuda, nata il 14 marzo del 1977 a Nagasaki. Sulla biografia dell’attrice non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che nel 2009 si è sposata ma che dopo qualche anno ha divorziato e che all’età di 5 anni si è trasferita a San Diego con la famiglia mentre a 7 anni ha cominciato a studiare la danza tradizionale giapponese. A 13 anni invece ha iniziato le lezioni di jazz e balletto.

Dal suo profilo Instagram emerge che è molto amante degli animali e che si dedica a eventi umanitari.

L’attrice si è distinta soprattutto per il suo ruolo nella Soap Beautiful, che le è valso persino la nomination ai Daytime Emmy. All’attivo ha però altri lavori. Ha infatti partecipato al Film Bullet Train e alla serie The Rookie, nel 2018.

Della sua vita privata conosciamo poco e anche sui suoi social, la Matsudo è molto riservata. Da una foto pubblicata diverso tempo fa, potremmo intuire che l’attrice abbia una nipotina, di cui è estremamente orgogliosa.

Molte sono invece le immagini che la ritraggono insieme ai suoi colleghi, a cui è molto legata.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.