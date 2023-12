Beautiful, Cambio di Programmazione: ecco cosa succederà alla Soap a Natale 2023

Anticipazioni TV

Cambio di palinsesto per Beautiful. Ecco come sarà modificata la messa in onda della Soap e cosa succederà nella settimana di Natale 2023.

Cambio di programmazione per Beautiful durante il Natale 2023. La Soap subisce un piccolo cambio di palinsesto su Canale5 ed è prevista una pausa dall’appuntamento quotidiano con le avventure di casa Forrester. Scopriamo insieme cosa succederà in questi giorni festivi.

Beautiful: la Soap non va in onda il 25 e il 26 dicembre 2023

Beautiful si ferma per qualche giorno. Le avventure degli stilisti della Forrester Creations si prendono una piccola pausa per Natale 2023. La Soap non sarà trasmessa nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2023, per lasciare posto a quattro film natalizi. Saranno trasmessi - dalle 13.45 in poi – lunedì La Magia del Natale e Un Natale da Corgi, martedì invece saranno trasmessi Christmas Wedding Runaway e A Merry Christmas Match.

Beautiful: ecco quando tornerà la Soap

La Soap tornerà a farci compagnia da mercoledì 27 dicembre 2023, alle ore 13.45. L’appuntamento si protrarrà – salvo cambiamenti di palinsesto – sino al 31 dicembre 2023, andando in onda eccezionalmente di domenica come successo il 24 dicembre scorso, recuperando così tutti gli appuntamenti persi. Riprenderemo quindi il 27 dicembre a seguire le vicende della Forrester Creations e di Brooke, Taylor e Ridge, arrivati a un momento cruciale della loro relazione e del loro eterno triangolo. Brooke è molto preoccupata per come si stanno mettendo le cose con il marito e dovrà guardarsi le spalle da Steffy e Thomas, scatenati e decisi a far riunire i loro genitori.

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa succederà nella settimana di Natale 2023

Beautiful tornerà in onda il 27 dicembre 2023 e ci farà compagnia per tutto il resto della settimana. Nelle puntate della Soap che sarà in onda sino a domenica, Steffy e Thomas cercheranno di spingere i genitori a tornare insieme e sia Taylor che Ridge vacilleranno. Il Forrester arriverà persino a rivelare alla Hayes di essere innamorato di lei e di amarla da sempre e per sempre. Ridge comincerà a pensare di tornare dalla sua ex moglie dopo aver scoperto Brooke tra le braccia di Bill. Lo stilista traviserà l’incontro tra lo Spencer e la Logan. Il magnate andrà a trovare la bionda per parlare di Katie e dei problemi con lei e ci sarà, tra loro, un momento di dolcezza in amicizia, che lo stilista equivocherà e che finirà per portarlo di nuovo da Taylor.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 dicembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.