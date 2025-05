Beautiful: Brooke Logan pronta a girare un suo film. Katherine Kelly Lang lo annuncia sui social!

Anticipazioni TV

Brooke Logan protagonista di uno short film dedicato alla moda. L'attrice Katherine Kelly Lang lo annuncia sui social e ci racconta un suo nuovo progetto che la fa somigliare ancora di più al suo iconico personaggio protagonista della Soap americana in onda su Canale5.

Brooke Logan pronta a girare un film! No, non è il personaggio di Beautiful a essere impegnato nella realizzazione di un progetto cinematografico ma è la sua storica interprete, Katherine Kelly Lang a essere impegnata nella realizzazione di uno short film dedicato al mondo della moda. L’artista è da sempre impegnata a progetti stilistici e più di una volta è stata testimonial di brand di abbigliamento anche italiani. Stavolta ha però in mente qualcos’altro che l’accomunerà ancora di più alla sua Logan. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Beautiful: Brooke pronta a girare un film. Ecco il progetto di Katherine Kelly Lang

Partiamo dal focus di questo articolo ovvero il progetto di Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful. L’attrice è molto attiva sia nel mondo televisivo che nel mondo della moda, tanto da aver lanciato persino una sua collezione qualche anno fa. L’artista ama posare per scatti che la ritraggono mentre indossa abiti griffati e di brand di alto livello, soprattutto italiani. Ci ricordiamo ancora quando, insieme ad Ashley Jones, interprete di Bridget, ha posato per una collezione di costumi da bagno stile Capri, proprio nella bella cornice dell’isola campana. Insomma la moda per la Lang è importante quanto il mondo televisivo e per questo somiglia molto alla biondissima Logan. L’attrice ha annunciato, sui suoi social, l’arrivo del suo short film Beyond the Lens: Katherine Kelly Lang, che racconterà qualcosa in più sulla vita privata dell’attrice, attraverso il suo amore per la moda.

Beautiful: Brooke Logan protagonista delle passerelle anche dal vivo

Il progetto della Lang non stona in nessuno modo con il resto della sua vita professionale. L’attrice è infatti sempre impegnata con la moda dentro e fuori dal set. Il suo personaggio, Brooke Logan, è un’ex modella e ora una designer di intimo affermata, che si diletta ogni tanto a tornare in passerella per dimostrare di essere ancora capace di incantare il pubblico. Non ci stupiremmo se Brooke volesse fare un film su di sé ma per il momento tocca alla sua interprete, anche se più che un biopic sarà il racconto, oltre la lente della telecamera, della sua vita nel mondo del cinema e della moda. E questo annuncio arriva dopo uno degli episodi più iconici (anche visivamente) della Soap, trasmessi per il momento solo negli Stati Uniti.

Beautiful Anticipazioni: Brooke torna in passerella e incanta Ridge con un abito iconico

Ve ne abbiamo già parlato nelle nostre anticipazioni americane quando vi abbiamo raccontato della vendetta di Brooke contro Taylor. Negli episodi di Beautiful andati in onda sulla CBS, Brooke ha deciso di tornare in passerella, indossando un abito iconico, quello con cui si presento da Ridge per celebrare le loro nozze a Portofino. A spingerla a riprendere quell’abito, con qualche modifica da lui stesso apportata, è stato Eric, convinto che suo figlio debba tornare dalla donna del suo destino e debba lasciare Taylor.

Brooke ha chiuso la nuova sfilata della Forrester Creations con molto successo, riconosciuto persino da Steffy e da Taylor, e ha incantato Ridge, che però non è tornato indietro sui suoi passi almeno per ora. Ma la performance della Logan potrebbe aver fatto centro più di quanto ci immaginiamo e nelle prossime puntate in arrivo potremmo vederne i risultati nefasti per la Hayes, convinta di aver finalmente ritrovato il suo amore. E oltre ad aspettare di sapere cosa succederà nella Soap, siamo anche molto curiosi di vedere lo short film di Katherine Kelly Lang, molto presto sui social e chissà magari anche sulla CBS!

