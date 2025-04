Beautiful: Brooke ama più Ridge dei suoi figli? Hope ne è certa!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Hope ha mosso delle accuse molto pesanti a sua madre e le ha confessato di pensare da sempre che lei ami più Ridge che i suoi stessi figli. Ma è davvero così? Analizziamo la cosa e scopriamo cosa sta succedendo nella nostra Soap di Canale5.

Nelle puntate americane di Beautiful è stata sollevata una questione molto spinosa quanto importante. Hope ha accusato sua madre di amare più Ridge dei suoi figli – lei compresa – e di tenere maggiormente alla sua vita sentimentale che al benessere dei suoi “bambini”. La Logan senior si è strenuamente difesa da questa accusa ma la sensazione che la giovane biondina abbia ragione noi l’abbiamo da tempo. Brooke potrebbe davvero avere come unico suo amore il Forrester e potrebbe davvero credere che l’unica cosa importante della sua vita sia la sua relazione con lo stilista… e potremmo pure avere le prove. Analizziamo insieme il tutto.

Beautiful: Brooke e Ridge uniti dal filo rosso del destino

Beautiful si fonda sulla storia d’amore tra Brooke e Ridge. Prima della morte di Stephanie, era contemplata anche la coppia formata da Eric e dalla mamma di Ridge ma ora che la capostipite non c’è più, la vera e propria colonna della Soap è rappresentata dalla liaison tra la Logan e lo stilista capo della maison di moda. Intorno a loro, al loro prendi e lascia, si muovono tutti i personaggi e in tanti anni, ormai quasi quaranta (per l’esattezza 38, un po’ meno in Italia), abbiamo visto più volte Ridge e Brooke dichiarare di essere uniti dal destino.

Questo legame è da sempre stato al centro delle vite di tutti i personaggi di Beautiful, persino dei figli dei due. E se Ridge è stato accusato, per anni, di non essere in grado di scegliere tra Taylor e Brooke ma di aver comunque – in un certo modo – tentato di salvaguardare i suoi figli, la Logan da poco è stata tacciata di essere un’egoista e di credere importante solo la sua relazione con il Forrester e di non curarsi dei suoi figli, di nessuno di loro.

Brooke è un’egoista, ecco un’analisi su quanto sta succedendo nelle puntate di Beautiful

Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda le scorse settimane sulla CBS, Hope ha insultato Brooke e l’ha accusata di essere una madre terribile e di essere un’egoista patentata, dedita solo alla sua relazione con Ridge, che non deve essere toccata e che viene prima di tutto, anche dei suoi stessi figli. La piccola Logan ha letteralmente investito sua madre con queste parole e con un astio che, è stato chiaro, ha maturato nel tempo e che si è manifestato con vigore nel momento in cui la sua mammina non ha preso le sue difese e ha lasciato che Steffy – con l’approvazione di Ridge – l’asfaltasse e la cacciasse dall’azienda. Brooke si è difesa dicendo alla figlia di dover essere più obiettiva e di dover capire i suoi errori ma effettivamente sopra di noi si è illuminata una lampadina, che ci ha portato a dire “allora non pensiamo solo noi che Brooke Logan non sia una madre amorevole come crede di essere!”. Insomma è da tempo, da anni, che crediamo che la protagonista bionda della Soap farebbe di tutto per stare con il suo compagno del destino ma non per il benessere dei figli.

Beautiful: Brooke ama più Ridge che i suoi figli?

Non ce ne vogliano i fan di Brooke, amiamo la Logan per altri motivi, ma riteniamo che Hope non abbia torto nel pensare che sua madre farebbe di tutto per Ridge e meno per i suoi figli. Da una mamma ci aspetteremmo più attenzione. Non crediamo che la Logan avrebbe dovuto giustificare sua figlia, che ha per noi ha fatto un enorme sbaglio a tramare contro Ridge e Steffy e a mettere le mani su un’azienda non sua (la Forrester Creations è dei Forrester e su questo non transigiamo) ma di certo avrebbe fatto meglio ad arrabbiarsi con lui per come si è rivolto alla sua rampolla e per aver cercato serenità tra le braccia di Taylor, mentre lei cercava di riconquistare l’azienda.

Non ci spieghiamo perché Brooke non abbia tagliato il filo del destino con Ridge dopo averlo visto di nuovo correre da Taylor nonostante lei gli abbia detto di aver accettato di diventare nuova Ceo di Carter, solo per agire dall’interno e convincere sua figlia e il Walton a smetterla di giocare sporco. Sì, va benissimo che Brooke non è stata furba e non ha escogitato questo piano parlandone con il Forrester prima, ma pure lui dimostra sempre di essere un eterno indeciso e fin troppo dondolante tra le sue mogli.

E come se non bastasse, Brooke non si è arrabbiata di questo e anzi sta cercando di riconquistarlo, nonostante tutto e nonostante la sofferenza di Hope. Non è la prima volta che succede. Anni fa non c’era Hope ma c’erano Rick e Bridget, a cui ha soffiato il marito Deacon, con cui ha avuto Hope. Diciamolo, Brooke non è la madre amorevole che tutti vorremmo; indubbiamente ha spirito, intraprendenza, bellezza ma ben poca tenerezza e ben poco spirito materno. Ridge è per noi davvero l’unica cosa che conta per lei e sarebbe disposta a tutto pur di stargli vicino, anche stargli accanto nonostante lui consideri la sua bambina un’arrivista ninfetta, capace di fare del male. Ci spaventa pure essere d’accordo con Hope, a cui non va la nostra simpatia, ma sì Brooke è egoista e ama Ridge Forrester più di ogni cosa, probabilmente anche più di se stessa.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.