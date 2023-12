Beautiful: Bill Spencer diventa nonno! Don Diamont aspetta il suo primo nipote mentre per Bill arriva un altro figlio

Anticipazioni TV

Fiocco azzurro a casa Diamont. L'attore interprete di Bill Spencer sta per diventare nonno per la prima volta mentre il suo personaggio, nella Soap Beautiful, potrebbe scoprire di essere padre di un altro figlio... pardon, figlia! Ecco tutti i dettagli.

Fiocco azzurro a casa Spencer… o meglio Diamont. Don Diamont, l’attore interprete di Bill Spencer in Beautiful, sta per diventare nonno per la prima volta. Suo figlio Alexander e la moglie hanno annunciato la nascita del loro primo bambino, un maschietto. Tanta la felicità dell’attore che nella Soap sta per diventare protagonista di una storia di figli segreti, che potrebbe sconvolgere le trame della Soap.

Beautiful: Don Diamont, Bill Spencer, diventa nonno

Arrivano belle notizie dalla vita private degli attori di Beautiful. Don Diamont diventerà nonno. L’attore di Bill Spencer abbraccerà il suo primo nipote nel 2024. Suo figlio Alexander e la moglie Audrey aspettano un maschietto e l’artista ha condiviso con tutti i suoi fan il lieto evento. In un post con tante fotografie, ha festeggiato la bella notizia e la scoperta del sesso del bambino. Un evento che lo sta colpendo decisamente moltissimo e che lo ha reso ancora più fiero della sua grande famiglia. Diamont è infatti sempre contento di postare informazioni sulla sua vita privata e di condividere scatti sia con i suoi figli che con sua moglie. Siamo sicuri che succederà così anche con il nipotino.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill Spencer scopre di avere una figlia?

Don Diamont ha scoperto che diventerà il nonno di un maschietto mentre Bill potrebbe presto scoprire di avere una figlia segreta. Vi abbiamo già anticipato che le trame americane di Beautiful stanno tessendo qualche novità in arrivo per la famiglia Spencer. Nelle puntate andate in onda negli scorsi giorni negli Stati Uniti, è emerso che Poppy, la sorella di Li e madre di Luna, conosca molto bene Bill e ogni volta che si parla di lui, la donna tenta di eludere il discorso e di fuggire. RJ si è reso conto che qualcosa turba la madre della sua innamorata e potrebbe cercare di indagare.

Anticipazioni Americane Beautiful: RJ indaga sul passato di Luna

Nelle ultime puntate di Beautiful, andate in onda negli Stati Uniti, RJ si è reso conto che Poppy, la madre di Luna, ha storto il naso e si è irrigidita quando si è parlato di Bill Spencer. Il ragazzo, ora distratto dalla situazione precaria del nonno, una volta calmate le acque potrebbe decidere di indagare più a fondo nel passato della sua amata. Il ragazzo potrebbe quindi voler sapere che nesso c’è tra Bill e Poppy e scoprire tutto la verità. Sarà così? Dovremo aspettare ancora un po’ di tempo. Probabilmente qualcosa in più salterà fuori nei primi giorni del 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.