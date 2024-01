Beautiful Anticipazioni: Tradimenti, fughe in montagna e nuovo matrimonio nelle prossime puntate della Soap

Anticipazioni TV

Le prossime puntate di Beautiful ci riserveranno grandi sorprese. Nella Soap, in onda su Canale5, assisteremo a nuovi e scottanti tradimenti ma anche a fughe in montagna e a un nuovo matrimonio, che riunirà una storica coppia. Cosa succederà? Scopriamolo.

Il 2024 si rivelerà un anno ancora più frenetico del 2023 per le puntate di Beautiful. Nei prossimi episodi della Soap vedremo molti nodi venire al pettine ma anche grandi verità venire a galla. Tutta colpa della nuova guerra che si è scatenata tra le Logan e i Forrester, il cui esito ci lascerà completamente spiazzati. Vediamo insieme cosa succederà.

Beautiful Anticipazioni: Ridge deluso da Brooke nelle prossime puntate della Soap

Nelle prossime puntate della Soap il duro confronto tra Thomas e Brooke, che si è svolto con il Forrester con un coltello in mano, farà scoppiare un vero e proprio affare di stato. Sì perché la Logan, spaventata e più che mai convinta che il suo figliastro sia il solito pazzo di sempre, riferirà al marito di voler chiamare i servizi sociali, per poter portare via Douglas dalla Villa. Una dichiarazione che farà rabbrividire Ridge e che porterà il Forrester a spingere sua moglie a non esagerare con il suo odio personale contro suo figlio anzi contro i suoi figli.

La situazione degenererà quando a Villa Forrester arriveranno davvero i Servizi Sociali, che interrogheranno Thomas e Douglas per capire se ci siano davvero maltrattamenti di minore, come è stato loro segnalato. Ridge andrà su tutte le furie e si convincerà che dietro a tutto questo possa esserci lo zampino di sua moglie, visto le sue recenti minacce.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pugnalata alle spalle e Ridge tradito

A chiamare i Servizi Sociali, ve lo anticipiamo, sarà Thomas. Il ragazzo si servirà del distorsore vocale del figlio, per fingersi Brooke al telefono e per mettere nei guai la matrigna. Per lui sarà una vera e propria vendetta, visto gli ultimi attacchi della Logan mentre per suo padre, che crederà purtroppo al suo astuto pargolo, sarà un vero e proprio tradimento. Ci spieghiamo meglio: Thomas farà sentire a Ridge la registrazione della chiamata al CPS fatta da Brooke – in realtà da lui – e porterà il papà definitivamente dalla sua parte. Il Forrester senior, deluso dalle ennesime bugie che crede che la moglie gli abbia raccontato – deciderà di voltarle le spalle e di tornare per sempre da Taylor.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge vuole sposare di nuovo Taylor

La questione Servizi Sociali sarà la goccia che farà traboccare il vaso delle insicurezze e dei dubbi di Ridge. Il Forrester, credendo di non potersi più fidare di Brooke, non solo lascerà di nuovo la consorte ma correrà a cercare Taylor, dopo che la donna avrà approfittato di una piccola vacanza, per tenersi lontana dalle incertezze dell’ex marito. Ridge la raggiungerà per rivelarle il suo amore e per dirle di essere pronto a risposarla. Tutto questo con una Brooke che non capirà nemmeno quale crimine abbia commesso e di quale errore si sia macchiata, per essere allontanata così all’improvviso e senza una spiegazione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.