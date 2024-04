Beautiful Anticipazioni: Tana per Sheila! Steffy e Finn scoprono che la Carter è viva

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Finn informare Steffy di un terribile dubbio. Il ragazzo comincerà a pensare che Sheila sia viva e purtroppo, dopo aver analizzato i presunti resti biologici della sua madre naturale, avrà conferma dei suoi sospetti. Lui e la Forrester affileranno i coltelli.

Nessun segreto è al sicuro nelle trame di Beautiful. La Soap di Canale5 ci ha abituato che intrighi, tranelli e finte morti, vengono al pettine come i nodi. E anche per Sheila e la sua pantomima sarà così. Finn e Steffy scopriranno molto presto – lo vedremo tra qualche puntata – che la Carter è viva e che ha solo simulato la sua dipartita, per sfuggire alla prigione. Marito e moglie giureranno di stanarla per rispedirla dritta in cella ma non prima di qualche inseguimento e qualche altro colpo di scena. Scopriamo insieme cosa succederà.

Anticipazioni Beautiful: I terribili dubbi di Finn

Tutto comincerà quando Finn riceverà da Sanchez i reperti biologici e alcuni effetti personali di Sheila. Il ragazzo comincerà a domandarsi cosa sia davvero successo alla madre e indagando a fondo si renderà conto che quel ditino mozzato del piede, non è stato certo tagliato da un morso, come invece la polizia ha creduto sino a ora. Secondo le autorità, la Carter sarebbe morta, sbranata da un orso, ma l’intuito del dottor Finnegan lo porterà ad analizzare meglio la prova appena ricevuta e a comprendere, con pochi dubbi in proposito, che Sheila Carter è ancora a piede (con 4 dita) libero.

Beautiful Anticipazioni: Finn avverte Steffy dei suoi dubbi

Finn avrà il dubbio che Sheila sia davvero viva e che abbia finto la sua morte. Il ragazzo correrà immediatamente a rivelarlo a sua moglie e le dirà che la Carter è, con molta probabilità, ancora viva e forse pure ancora vicino a loro. Per la Forrester sarà una notizia terribile e comincerà a domandarsi dove possa essere la terribile rossa e cosa abbia in mente di fare. Marito e moglie si affretteranno ad avvertire polizia e famiglia di quanto appena scoperto ma soprattutto terranno gli occhi ben aperti, sino a quando…

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy riconosce Sheila e Deacon tenta di proteggerla

A riconoscere Sheila in giro per la città sarà Steffy. La ragazza la riconoscerà guardandole i piedi ma non riuscirà a correrle dietro. La Carter si rifugerà di nuovo da Deacon e sarà proprio lui a metterla in guardia dalle ricerche dei Forrester. Avvertito a sua volta dei dubbi di Finn, lo Sharpe si affretterà ad allertare la sua amica; la metterà in guardia e le chiederà di lasciare il suo appartamento, prima che la polizia la trovi là e incrimini entrambi. E in effetti Sheila si darà davvero alla fuga, sino a quando non verrà trovata da Bill. E lo Spencer sarà determinante per la rossa, visto che sarà lui a salvarla dalle autorità e a fornirle assistenza legale.

Sì state leggendo bene, Bill Spencer aiuterà Sheila per vendicarsi, a suo dire, di non essere stato capito dalle donne della sua vita. Sarà una storia torbida, che lascerà Katie e Brooke senza parole e che farà temere che Dollar Bill sia tornato l’uomo spietato di un tempo… ma i colpi di scena sono il sale delle puntate di Beautiful e noi vi diciamo solo che presto tutto questo avrà un senso e che il papà di Liam, Wyatt e Will ci lascerà senza parole, completamente!

