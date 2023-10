Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° novembre 2023: Sheila è morta! I Forrester sono sconvolti ma finalmente liberi?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che il detective Sanchez arriverà alla Forrester per dare una notizia sconvolgente: Sheila Carter è morta sbranata da un orso. Intanto Thomas...

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, la famiglia Forrester più Finn e Li, saranno sconvolti da una notizia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il detective Sanchez convocherà tutti alla Forrester per dire loro che i ranger hanno trovato i resti di Sheila Carter in mezzo al nulla e con tutta probabilità la donna è stata sbranata da un orso. Tutti rimarranno senza parole. Intanto Thomas informerà Hope di aver deciso di riavere l’affidamento di Douglas e di volerlo portare a casa di Eric, per vivere insieme a lui, come una famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Una telefonata allarma i Forrester!

Brooke la pagherà molto cara ma non ancora. Lei e Ridge dovranno affrontare un nuovo capitolo nella storia infinita che vede protagonista Sheila Carter. Tutto comincerà da una chiamata molto strana e allarmante da parte del detective Sanchez, che chiederà alla Logan di poter parlare con Ridge e con la sua famiglia, di persona, quanto prima. La bionda organizzerà un incontro alla Forrester Creations e comincerà a mandare a tutti un messaggio, per far loro raggiungere l’azienda, il prima possibile.

Tra i primi a ricevere questo invito saranno Finn e Steffy, che dopo la notte di passione appena passata, saranno nuovamente riportati alla realtà caotica della loro vita. I due, insieme a Li, arriveranno alla casa di moda e ascolteranno quello che avrà da dire il poliziotto.

Beautiful Anticipazioni: Sheila è morta, sbranata da un orso

Sanchez romperà immediatamente gli indugi e rivelerà di avere delle notizie piuttosto particolari su Sheila Carter. Il poliziotto dirà a tutti che alcuni ranger, che pattugliano i territori circostanti Los Angeles, hanno trovato una macchina abbandonata e dei resti, che appartengono – sicuramente – a Sheila. Sanchez dirà a tutti i Forrester, e a Finn e a Li, che la rossa è stata sbranata da un orso e che di lei sono rimaste poche ma inquietanti tracce. L’incubo sarà davvero finito? Per Ridge e la sua famiglia non sarà per nulla un sollievo. Penseranno infatti che si tratti del solito depistaggio della loro malefica nemica.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas rivuole la custodia esclusiva di Douglas

Hope e Liam saranno all’oscuro di quello che sta succedendo alla Forrester ma anche loro avranno un bel da fare. Si troveranno a gestire una situazione che non avrebbero mai immaginato di affrontare. Thomas, in visita a casa loro per stare con Douglas, li stupirà dicendo di sentirsi pronto a riprendere la custodia esclusiva di Douglas, lasciata a Hope per curarsi dalle sue turbe mentali. Il Forrester rivelerà agli Spencer di voler ricucire lo strappo che si è creato nel rapporto con suo figlio e di voler vivere con lui a Villa Forrester. Hope rimarrà senza parole e non sarà per nulla felice di questa novità. Riuscirà a impedirglielo?

