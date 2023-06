Beautiful Anticipazioni: Steffy riacquisterà la memoria. Ecco quando e cosa succederà a Sheila

Anticipazioni TV

L'amnesia di Steffy non durerà ancora molto. La Forrester ricorderà molto presto che cosa è successo nel vicolo dietro a Il Giardino. Ma cosa succederà? Ve lo sveliamo noi. Ecco tutto quello che accadrà a Steffy e a Sheila nelle prossime puntate della Soap di Canale5.

Steffy ha appena ricordato il suo amato Finn ed è disperata. In questi giorni, nelle puntate di Beautiful, stiamo assistendo a uno dei momenti più tragici e difficili nella storia della bella Forrester, che si troverà purtroppo a fare i conti con una perdita dolorosissima e a crescere i suoi figli da sola. Vi anticipiamo che la ragazza riuscirà a prendersi una piccola vendetta personale. Tra molto poco infatti, rammenterà tutta la verità di quella terribile notte. Per Sheila non ci sarà più scampo. Ma vediamo insieme cosa succederà nei prossimi appuntamenti della Soap di Canale5.

Anticipazioni Beautiful: Steffy torna a casa ma è disperata

Abbiamo appena assistito al tragico momento in cui Steffy ha ricordato il suo amato Finn. La ragazza, aiutata da Liam, Ridge, Taylor e pure Thomas, ha riacquistato memoria di suo marito e di suo figlio ma ancora non è riuscita a rammentare cosa sia successo in quel terribile vicolo. Nelle prossime puntate di Beautiful, quelle che andranno in onda da domani 26 giugno sino al 2 luglio 2023, la Forrester affronterà i primi giorni da vedova e Liam le prometterà di starle vicino, così come farà tutta la sua famiglia. Le uniche a storcere un pochino il naso saranno Hope e Brooke, preoccupate che lo Spencer si faccia un po' troppo vicino alla sua ex moglie e che ricada nei vizietti del passato. Steffy dovrà fare fronte con coraggio alla sua nuova condizione ma, come era prevedibile, non riuscirà a togliersi dalla testa il suo consorte e la triste fine del loro amore.

Beautiful Anticipazioni: Steffy si ricorda che Sheila ha ucciso Finn e che le ha sparato

Steffy vorrà a tutti i costi ricordare cosa sia successo quella terribile sera, che le ha portato via suo marito. Taylor, Liam, Ridge e tutta la sua famiglia le staranno accanto ma la Forrester non riuscirà a trovare pace, almeno fino a quando la sua memoria comincerà a tornare e stavolta quasi completamente. Tutto accadrà tra due settimane, quando Sheila si presenterà a casa sua per vedere Hayes e per cercare di entrare nella vita di suo nipote – e dei Forrester – sfruttando oltre che la sua parentela, il fatto di aver salvato la vita a Taylor. Dopo essersela vista di nuovo davanti agli occhi, Steffy comincerà a ricordare il viso della Carter nel vicolo buio dietro a Il Giardino e, lasciato che i pensieri scorressero liberi, avrà la certezza che a uccidere Finn e a spararle sia stata proprio la malefica rossa, la sua nemica numero 1.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy organizza un piano per incastrare Sheila

Steffy rivelerà ai suoi genitori di aver ricordato tutto e di essere certa che sia Sheila l'assassina di Finn. Ma questa volta non farà nulla di pericoloso e incastrerà la Carter senza correre troppi pericoli. Orchestrerà un piano per coglierla di sorpresa e farla capitolare del tutto. Chiederà a sua madre di invitare Sheila a casa loro e di farle credere che tutti, dopo la morte di Finn, siano pronti a darle una seconda occasione. Ma quando la rossa si troverà davanti a lei, le dirà di aver ritrovato la memoria di ogni singolo particolare e l'accuserà di essere una pazza e un'assassina e di aver privato Hayes dell'affetto di suo padre. La reazione della malefica non si farà certo attendere e dopo aver tentato di convincere Taylor che sua figlia sta vaneggiando, confesserà senza pietà di aver assassinato suo figlio ma di non averlo fatto di proposito.

La verità viene a galla nelle prossime puntate di Beautiful

Sheila accuserà Steffy di essere la vera e sola responsabile della morte di Finn. Se lei non l'avesse minacciata e non si fossero attaccate nel vicolo, il dottore sarebbe ancora vivo. Steffy darà di matto ma reagiranno molto male anche Taylor e Ridge, soprattutto dopo che la rossa avrà rivelato pure di aver ingannato e fatto ubriacare Brooke, per agevolare la dottoressa Hayes. In pochi minuti verranno fuori delle verità agghiaccianti, che coinvolgeranno pure Thomas e che si concluderanno con l'arresto di Sheila, ammanettata con una certa soddisfazione da Baker.

Sappiamo che vi state domandando se sarà o meno la fine di Sheila e se finirà i suoi giorni in galera. Ebbene la risposta è presto detta. La Carter troverà il modo di evadere dalla galera e di darsi alla macchia con uno stratagemma talmente astuto che ci vorranno mesi prima che la donna venga rintracciata. Ma questa è un'altra storia, che non vediamo l'ora di raccontarvi meglio!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.