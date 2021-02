Beautiful, Steffy Forrester ha partorito: fioco azzurro per l'attrice Jacqueline MacInnes Wood

Anticipazioni TV

Jacqueline MacInnes Wood, la bellissima interprete di Steffy Forrester nella Soap Beautiful, ha detto alla luce il suo secondogenito.

Fiocco blu per la nostra amata Steffy Forrester. L’attrice Jacqueline MacInnes Wood ha dato alla luce il suo secondogenito, per la gioia di papà Elan Ruspoli che ora avrà a che fare con due bellissimi angioletti. A darne annuncio è la protagonista di Beautiful che, venuta a conoscenza della grande impazienza dei fan della Soap di Canale5, ha deciso di condividere la bella notizia su Instagram.

Beautiful, Steffy Forrester mamma bis!

Steffy Forrester, una delle protagoniste più amate di Beautiful, ha dato un lieto annuncio ai fan della Soap americana, tra le più seguite di Canale5. L’attrice Jacqueline MacInnes Wood è diventata madre per la seconda volta ed è felice di condividere la lieta notizia con i fan su Instagram. Il post dell’attrice è apparso a sorpresa sul suo profilo social e ha lasciato senza parole gli utenti. Il 21 febbraio 2021, Jacqueline ha dato alla luce il suo secondogenito che, insieme al marito Elan Ruspoli, ha chiamato Lenix.

Ora, il piccolo Rise, nato a marzo del 2019, ha un fratellino da amare e con il quale condividere la vita. Per gli appassionati di Beautiful, tuttavia, rimane in sospeso una questione non da poco: quando rivedremo Steffy nelle nuove Puntate? L’attrice ha preso una pausa dal set durante l’ultimo trimestre di gravidanza, per godersi questo momento speciale con la famiglia ed evitare possibili contagi, e sembra essere certo che la pausa verrà prolungata ancora di qualche mese dopo la nascita di Lenix.

Beautiful, cosa vedremo nelle prossime Puntate

Steffy è furiosa con Hope, che ha taciuto l’omicidio del fratello e l’ha manipolato per ottenere l’adozione di Douglas. Nel frattempo Liam si sente sempre più vicino alla Forrester, che è stata al suo fianco in questo difficile periodo per il bene dei bambini. Entrambi, vorrebbero che Thomas si liberasse della sua ossessione per Hope, ma il loro piano deve essere accurato, per non mettere il pericolo il piccolo Douglas, che suo padre ha usato per tenere stretta a sé la donna che ama.

