Beautiful Anticipazioni: Quinn Fuller fuori dalla Soap. Ultime puntate in arrivo per l'ex moglie di Eric!

Quinn Fuller sta per dirci addio. Tra poche puntate saluteremo per sempre il personaggio interpretato dall’attrice Rena Sofer e, a quanto ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful, non lo rivedremo più. Ma come succederà? Per Quinn lascerà Los Angeles – e Carter – per non farsi più vedere? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Addio Quinn

Era il settembre 2022 quando vi abbiamo dato la notizia, sconcertante, dell’addio di Quinn o meglio di Rena Sofer, alla Soap Beautiful, dopo nove anni di lavoro. Allora l’attrice aveva appena dato l’annuncio del suo ritiro dalla serie e aveva rivelato che il suo personaggio non avrebbe più fatto parte del nutrito cast di The Bold and the Beautiful. Da allora, nelle puntate americane non si è sentito quasi più parlare di lei, eccezion fatta per la triste e accorata confessione di Carter, che rivelava di aver chiuso per sempre con la sua innamorata, per diverse divergenze.

Ora, in questo settembre 2023, anche nelle puntate italiane comincerà il conto alla rovescia per salutare per sempre Quinn. Gli episodi che vedremo sino alla prossima settimana, saranno gli ultimi in cui ci sarà l’ex moglie di Eric, impegnata a firmare le carte del divorzio e a ricostruirsi una vita con Carter.

Beautiful Anticipazioni: Quinn lascia Carter e Los Angeles

Negli episodi successivi alla firma delle carte di divorzio da Eric, di Quinn si parlerà sempre meno. Si darà per scontato che la donna, fuori ormai dalla cerchia dei Forrester, si stia godendo la sua relazione con Carter e che voglia stare fuori dai paraggi, per non incontrare Donna, con cui avrà comunque un conto in sospeso. Ci dobbiamo insomma preparare al fatto che la prossima settimana sarà l’ultima in cui vedremo la Fuller, visto che molto presto si scoprirà che tra lei e il Walton è finito tutto. Verrà rivelato che Quinn ha deciso di troncare la relazione con l’avvocato e di lasciare la città – probabilmente per tornare a Las Vegas – per via di alcune divergenze di vedute. Verrà fatto capire che la desiger di gioielli non vorrà né convolare a nozze con il compagno né avere dei figli con lui. Per non deludere le sue aspettative, Quinn sceglierà dunque di farsi da parte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ecco la verità sull’addio di Quinn

Carter sarà ovviamente molto deluso dall’addio di Quinn ma, ve lo anticipiamo, si consolerà con Katie. Le ragioni per cui la Fuller lascerà il Walton non convinceranno nessuno e, lo immaginiamo, nemmeno voi fan della Soap. Vi riveliamo però che dietro a questa scelta, c’è la precisa decisione di Rena Sofer, la sua interprete, di prendersi una pausa. L’artista ha dichiarato di aver abbandonato il suo lavoro perché insoddisfatta delle trame della Soap riguardanti il suo personaggio; non essendoci ancora chiarezza su cosa le sarebbe successo ma prevedendo un periodo stagnante, ha preferito farsi da parte e dedicarsi ad altro. Una scelta che potrebbe però ribaltarsi se gli autori della Soap escogiteranno una nuova fantastica avventura per la regina Quinn Fuller e chissà magari tornerà per mettere i bastoni tra le ruote a Katie e Carter.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.