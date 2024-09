Beautiful, Anticipazioni Puntate del 7 settembre 2024: Brooke felice per il ritorno di RJ mentre Thomas trema!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 7 settembre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che RJ tornerà a casa e Thomas sarà molto preoccupato che suo fratello prenda il suo posto!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate del 7 settembre 2024, in onda su Canale5 alle ore 14.00, Brooke, Ridge e Hope saranno felici per il ritorno di RJ a casa. Il ragazzo rivelerà ai genitori e alla sorella di volere rimanere a Los Angeles per molto tempo di voler per il momento, accantonare il suo progetto di blogger. A non essere felice del rientro del giovane sarà Thomas. Il Forrester avrà paura che con il fratello si scateni di nuovo la faida. I due non sono mai andati d’accordo, complice il fatto di essere figli uno di Brooke e uno di Taylor. Il primogenito di Casa Forrester avrà pure paura che suo padre gli preferisca il suo fratellino e che lo punisca per aver combinato un pasticcio sia con sua madre che con la sua matrigna.

Beautiful Anticipazioni: Brooke felice di rivedere RJ

RJ è tornato a casa e ha tutta l’intenzione di rimanere a Los Angeles per molto tempo. il ragazzo vuole mettere da parte il suo progetto di blogger e cercare una nuova ispirazione. Suo padre gli proporrà di tornare a lavorare alla Forrester ma lui ribadirà di non voler seguire le orme paterne. Brooke spingerà il suo ex a smettere di tormentare il loro figlio e di godersi solo il momento. Avranno tempo per parlare del suo futuro professionale, ora hanno solo bisogno di recuperare il tempo passato lontano. Il ragazzo sarà felice dell’intervento della madre e vorrà incontrare al più presto i suoi fratelli. Non vedrà l’ora di riabbracciare Hope e Steffy ma avrà timore del confronto con Thomas.

Anticipazioni Beautiful: RJ ha paura che Thomas non sia contento del suo ritorno

RJ sarà molto contento di rivedere le sue sorelle ma avrà paura che il suo ritorno non faccia per niente piacere a suo fratello maggiore. Il ragazzo è perfettamente consapevole di non avere dei buoni rapporti con Thomas e di non essersi salutati nel migliore dei modi. Sa che loro due non sono mai andati d’accordo e questo perché RJ ha la “colpa” di essere figlio sia di Brooke che di Ridge e quindi di essere il bambino d’oro della famiglia. E in effetti il loro primo incontro non sarà idilliaco. Mentre Hope correrà tra le sue braccia, felice, Thomas rimarrà sulle sue, limitandosi a un semplice saluto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas ha paura che Ridge gli preferisca RJ

Thomas non potrà fingere l’entusiasmo che non avrà nel rivedere il fratello. Il giovane sa che RJ è il bambino d’oro, nato da suo padre e da Brooke, unico figlio della coppia. Per questo, suo padre ha sempre avuto una predilezione per lui e visti i recenti fatti accaduti nella loro famiglia, il giovane stilista ha paura di essere dimenticato e persino cacciato di nuovo dall’azienda. Thomas avrà timore che suo padre pensi di affidare ad RJ nuovi impieghi nella maison e perché no, magari gli chieda di aiutare sua sorella con la sua collezione, relegando lui nelle retrovie. Una scelta presa per punirlo dopo quello che ha fatto a Brooke, da cui si è separato a causa delle sue bugie. Taylor cercherà di rincuorarlo e di infondergli il coraggio necessario a mettere da parte il rancore ma anche a lottare per quello che gli spetta. Dimostrerà sicuramente di essere un grande designer e anche un bravo fratello maggiore. Gli dirà anche che se lei è riuscita a seppellire l’ascia di guerra con Brooke, non c’è motivo per cui lui o Ridge non possano riuscire a dimenticare il passato. Intanto Hope, ora contenta di riavere il suo fratellino a casa, sarà ancora più galvanizzata. Non avrà più dubbi che le piaccia Thomas e che l’averlo accanto sia una grande fortuna!

