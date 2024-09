Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 settembre 2024: Hope e Thomas non possono tornare a casa... ma come dirlo a Liam?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 27 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Hope avrà il terrore di rimanere da sola con Thomas e di doverlo dire a Liam. E ora?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 27 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy cercherà di rassicurare Liam che il viaggio di Hope e Thomas andrà per il meglio e non succederà nulla di grave. Lo Spencer sarà però ancora agitato e purtroppo per lui accadrà davvero un intoppo. La Logan e il Forrester, dopo aver avuto un incontro fantastico con i clienti, verranno informati dal pilota che il jet ha alcuni problemi tecnici e che non potranno partire prima di risolverli. L’uomo spererà di poter risolvere il prima possibile ma lascerà presagire che probabilmente dovranno passare la notte a San Francisco. Per Hope sarà una vera tragedia: come dirlo a suo marito?

Beautiful Anticipazioni: Steffy assicura a Liam che Thomas è cambiato ma…

Liam ha perso ed è un fascio di nervi. Il ragazzo non ha potuto impedire che sua moglie partisse con Thomas verso San Francisco ed è rimasto a casa divorato dalla paura che il Forrester possa combinarne una delle sue. Steffy cercherà di calmarlo e gli assicurerà che suo fratello è davvero cambiato e che non farà nulla di assurdo e scorretto nei confronti della Logan e in quelli della sua famiglia. La ragazza non potrà certo dirgli di avere il timore che il passo falso lo faccia Hope e non lo stilista con cui lavora. La Forrester ha infatti capito che la sua sorellastra prova dell’attrazione nei confronti del designer e che la cosa potrebbe degenerare, senza che nessuno possa farci nulla. Steffy spererà che questo non accada ma non potrà metterci la mano sul fuoco.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas bloccati a San Francisco

Liam tremerà presto di paura, ancora di più di quanto non stia già facendo. Hope e Thomas faranno una meravigliosa presentazione e saranno felicissimi di aver conquistato i clienti di San Francisco. Purtroppo la loro contentezza farà presto posto al terrore. Il pilota del jet della Forrester li informerà che il loro aereo ha dei problemi tecnici e che purtroppo, per riparlarli ci vorrà del tempo. L’uomo farà capire che probabilmente ci vorrà tutta la notte e Hope sarà disperata. Ora come farà a dirlo a suo marito? Le cose si complicheranno tantissimo per la Logan.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope terrorizzata dalla reazione di Liam e dal rimanere sola con Thomas

Hope tremerà di paura. La Logan non vorrà rimanere da sola a San Francisco con Thomas. Avrà infatti il timore che succeda l’irreparabile e che Liam si arrabbi. Non saprà infatti come dire al marito che l’aereo ha avuto dei problemi e che lei sarà costretta a rimanere con il Forrester, l’uomo che il suo consorte odia più di chiunque altro e che lei ha cominciato a sognare. Quello che farà davvero paura alla figlia di Brooke sarà di dover rimanere con l’affascinante figlio di Ridge, che ormai ha un posto speciale nel suo cuore e nella sua mente.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.