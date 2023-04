Beautiful, Anticipazioni Puntate dall'8 al 14 maggio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful dall'8 al 14 maggio 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, Hope cercherà in tutti i modi di convincere Ridge a perdonare sua madre e a tornare a casa mentre Brooke, dopo essere stata attaccata da Sheila, si presenterà da Taylor per rimetterla al suo posto. Intanto Thomas verrà a scoprire cosa è davvero successo alla Logan e perché la donna si è ubriacata. Il ragazzo verrà a sapere che la colpevole di tutto è Sheila Carter.

Anticipazioni Beautiful: Hope convince Deacon a parlare con Ridge

Le Anticipazioni di Beautiful dal 1° al 7 maggio 2023 ci hanno già rivelato che Brooke sarà sola e abbandonata. Ridge deciderà di chiudere definitivamente con lei e a nulla varranno le sue preghiere per farsi perdonare. Hope si sentirà molto in colpa per quello che è successo e, nelle puntate della Soap in onda dall'8 al 14 maggio 2023, chiederà a suo padre di tentare l'impossibile, ovvero presentarsi da Ridge e convincerlo che tra lui e la moglie non è successo nulla e che Brooke ama solo lui. Deacon ci proverà davvero ma l'incontro con il Forrester non porterà a niente se non all'ennesima lite tra i due. Lo Sharpe, non troppo deluso dall'esito del suo intervento, si presenterà a casa della Logan e le ribadirà di amarla.

Beautiful Anticipazioni: Hope prega Ridge di non lasciare Brooke

Il fallimento di Deacon, spingerà Hope ad affrontare personalmente Ridge. La ragazza lo raggiungerà in ufficio e lo pregherà di perdonare sua madre. La Logan tenterà di convincere il Forrester che quanto successo non possa far capitolare il loro matrimonio e che il loro amore sia più forte di ogni ostacolo. Lo stilista non vorrà però ascoltarla e con calma le farà capire di non avere intenzione di cedere alle sue richieste. Intanto Brooke si presenterà nell'ufficio di Taylor per rimettere la Hayes al suo posto. Il faccia a faccia tra le due sarà al vetriolo. Brooke ribadirà alla sua rivale di non mettersi in mezzo e le ricorderà che, nella loro lotta, è sempre stata lei a vincere.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila rivela a Thomas che è stata lei a far ubriacare Brooke

Dopo aver scoperto della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke, Sheila si presenterà a casa della Logan per prendersi una piccola rivincita. La Carter picchierà duro contro la sua rivale e le riferirà di essere contenta che lei sia stata punita dal karma, per cattiveria che ha dimostrato nei suoi confronti. La malefica rossa sarà più che soddisfatta per quanto successo e vorrà complimentarsi ancora una volta con Taylor, per la sua vittoria schiacciante. La cercherà a casa di Steffy ma invece che trovarsi la Hayes, si imbatterà in Thomas. Il Forrester tenterà di scacciarla e di farle capire che la sua presenza non è mai stata e mai sarà gradita. Sarà allora che Sheila gli dirà di meritare dei complimenti e dei ringraziamenti. È stata lei a far capitolare Brooke e a far tornare Ridge da Taylor, facendo ubriacare la Logan. Lo stilista, incuriosito e preoccupato per queste parole, deciderà di andare a fondo alla questione e di farsi raccontare tutto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.