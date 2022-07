Beautiful Anticipazioni Puntate dall'11 al 17 luglio 2022: ecco le Trame degli Episodi

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Beautiful in onda tra due settimane. Le Anticipazioni della soap in onda su Canale5, ci rivelano che il segreto di Quinn e Carter rischierà di essere scoperto. Intanto Zoe continua a voler riconquistare Carter ma qualcosa andrà storto.

La notte di passione tra Quinn e Carter terrà banco per diverse puntate. Le Anticipazioni di Beautiful dall'11 al 17 luglio, tra due settimane, ci rivelano che la situazione finirà per sfuggire di mano ai due amanti e per coinvolgere la povera Zoe, che tanto ha riposto fiducia nella Fuller. Brooke e Ridge, felici per Liam e Hope, cercheranno intanto di aiutare Eric a superare i suoi problemi matrimoniali anche se la Logan non farà mistero di essere contenta che la sua nemica, quella che ha cercato di distruggere il suo matrimonio, possa finalmente avere ciò che merita. Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà nelle prossime settimane.

Beautiful Anticipazioni dall'11 al 17 luglio, ecco cosa succederà tra due settimane

Beautiful: Quinn confessa a Shauna di essere andata

Nelle anticipazioni di Beautiful dal 4 al 9 luglio, vi abbiamo già anticipato che Quinn confiderà a Shauna di aver fatto sesso con Carter. La Fuller rivelerà all'amica di aver trovato consolazione tra le braccia del Walton e di aver passato una notte meravigliosa. Shauna rimarrà sbigottita da quanto appena scoperto e cercherà di capire le scelte di Quinn. Ma soprattutto l'aiuterà a nascondere il suo segreto e lo farà subito, quando Eric – tornato dal suo viaggio di lavoro – le sorprenderà a parlare di una notte che ha rovinato il matrimonio dei Forrester. La Fulton si affretterà a rincuorare il padre di Ridge e a dirgli che lei e la sua vecchia amica, stavano parlando del loro folle tentativo di separare Ridge da Brooke. Poi, con fare sincero, racconterà al capostipite dei Forrester di come sua moglie stia cercando con tutte le forze di salvare la loro relazione.

Anticipazioni Beautiful: Carter difende Quinn da Brooke mentre Zoe chiede il suo perdono

Zoe è decisa a riconquistare Carter e dopo aver ringraziato Quinn per aver così preso a cuore la sua storia d'amore, tornerà dal suo ex fidanzato per pregarlo di perdonarla. Carter non sarà cosa risponderle ma soprattutto si troverà in forte imbarazzo davanti alla ragazza, piangente ed evidentemente pentita. Anche lui ora ha qualcosa da nascondere e di ben più grave che un semplice flirt. Il Walton non potrà negare che la notte appena passata con Quinn sia stata magnifica e continuerà a ripensarci per tutta la giornata. Tra loro è scattato qualcosa di molto forte e che non si aspettava. Sarà forse per questo che quando sentirà Brooke parlar male di Quinn, prenderà le sue difese, lasciando la Logan totalmente senza parole. Da quando Carter ha una stima così profonda per la moglie di Eric, tanto da dire che è una donna magnifica e che lotta per i suoi cari?

Trame Beautiful dall'11 al 17 luglio 2022: Quinn torna da Carter e i due cedono di nuovo alla passione

Carter tornerà a casa sua con una grande ansia. Ha mentito a Zoe e ora si sente in colpa. Alla sua porta busserà Quinn, decisa a raccontargli quanto successo poco prima. Quinn confesserà a Carter che Shauna ha scoperto tutto anzi che è stata proprio lei a rivelarglielo. Gli assicurerà che la Fulton non dirà nulla a nessuno e manterrà il loro segreto. Mentre parleranno tra i due si riaccenderà la passione. Presi dall'attrazione innegabile che provano uno per l'altro, si lasceranno andare a un bacio appassionato, che si trasformerà subito in un'altra notte di sesso bollente.

Anticipazioni Beautiful: Eric si sforza di salvare il suo matrimonio ma Brooke lo mette in guardia

Rimasti alla Forrester Creations, Brooke, Ridge ed Eric discuteranno dei problemi matrimoniali tra il Forrester senior e sua moglie. Brooke avrà appena scoperto che il suo ex marito non riesce ad avere rapporti intimi con Quinn e sotto sotto ne sarà davvero molto felice. La sua nemica sta subendo la giusta punizione per i suoi crimini. Invece Ridge sarà piuttosto preoccupato per suo padre e lo spronerà ad abbandonare i rancori e a riaprire il suo cuore. Sa che lui ama Quinn e non dovrà permettere che un errore del passato condizioni il loro matrimonio. Eric si lascerà convincere a dare un'altra opportunità alla consorte ma Brooke darà la sua ennesima zampata. Benché voglia la sua felicità e sarà felice di rispettare le sue scelte, la madre di Hope non potrà fare a meno di metterlo in guardia. Di Quinn Fuller non ci si può fidare! La loro conversazione verrà interrotta da Zoe, arrivata alla ricerca di Carter e Quinn. La ragazza dirà a Eric che è fortunato ad avere una compagna meravigliosa e dirà a tutti i presenti di quanto sia contenta di aver trovato in lei una grande alleata. Poi lascerà la Forrester per raggiungere il loft del Walton, pronta a fargli una sorpresa.

Beautiful Anticipazioni: Zoe sorprende Carter a letto con un'altra donna

Zoe sarà convinta a riconquistare Carter. È convinta di avere ancora delle speranze e prima che sia troppo tardi – prima che il ragazzo si innamori di un'altra – dovrà intervenire. Si presenterà così al loft del suo ex, entrandovi senza bussare. Non trovando nessuno al piano di sotto, salirà le scale sino ad arrivare alla camera da letto del Walton, che troverà con la porta socchiusa e con la luce soffusa. Appena vi entrerà scoprirà Carter nudo a letto e subito capirà che il COO della Forrester Creations, era intento in faccende bollenti. Sconvolta per la scoperta, chiederà dove si trovi la donna che era con lui e poi, delusa e amareggiata, cercherà di capire quali sentimenti prova lui per lei. Non ottenendo grandi risposte, se ne andrà con la coda tra le gambe, ritornando alla casa di moda, dove racconterà a Brooke, Eric e Ridge di aver scoperto Carter a letto con un'altra. Intanto Quinn, che si sarà nascosta sotto il letto, uscirà allo scoperto. I due amanti, pentiti, capiranno di non potersi spingere più in là anche se è un bene che Zoe abbia compreso che non potrà più tornare indietro nel tempo.

