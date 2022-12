Beautiful Anticipazioni Puntate dal 9 al 14 gennaio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo insieme che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 9 al 14 gennaio 2023 vedremo Eric ritrovare il desiderio sessuale. Tutto merito di Donna e del loro incontro “mieloso”. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Forrester correrà dalla moglie felice di essersi risvegliato ma purtroppo la serata con Quinn non andrà come sperato. Intanto Finn e Hope racconteranno a Steffy e Liam di aver visto Sheila e Deacon insieme a Il Giardino. Tutti e quattro cercheranno di capire a che gioco stanno giocando i loro “nemici”. La Carter invece sarà certa che il suo piano funzionerà e cercherà di convincere lo Sharpe a starle dietro e a lasciarsi andare con lei. Se staranno insieme vinceranno contro i Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Eric non riesce a far l'amore con Quinn

Le Anticipazioni di Beautiful dal 2 al 7 gennaio 2023 ci hanno già rivelato che Eric scoprirà che Donna lo ama ancora. Il Forrester ne sarà felicissimo e non potrà negare di essere persino commosso che la sua ex moglie provi ancora certi sentimenti per lui. Il loro incontro, complice un barattolino di miele a forma di orsetto, riserverà grandi sorprese. La Logan riuscirà, con la sua dolcezza, a risvegliare i desideri sessuali dello stilista, che – convinto di riuscire a fare l'amore con Quinn – tornerà a casa dalla moglie. La Fuller sarà molto sorpresa ma la nottata non andrà purtroppo come previsto. Eric si fermerà sul più bello. Nelle puntate della Soap in onda dal 9 al 14 gennaio 2023 lo vedremo fare i conti con una realtà molto particolare. Il padre di Ridge capirà che le cose non stanno funzionando proprio con Quinn e che solo Donna sa risvegliare in lui il fuoco della passione.

Beautiful Anticipazioni: Eric capisce che solo Donna risveglia la sua passione

Dopo la notte infruttuosa passata con Quinn, Eric tornerà alla Forrester e si ritroverà di nuovo faccia a faccia con Brooke e Donna. La maggiore delle Logan – che avrà capito che tra la sorella e il suo ex è successo qualcosa – calcherà la mano e scoperto che il Forrester non è riuscito ancora a fare sesso con sua moglie, gli ribadirà il suo pensiero. Brooke si dirà ancora convinta che la causa dell'impotenza di Eric sia proprio Quinn. Il designer comincerà a valutare che sua nuora non abbia tutti i torti e di nuovo insieme a Donna, le dirà che solo lei riesce a scatenare in lui certi impulsi. La “piccola Logan” non potrà che esserne felice e gli confesserà di essere pronta a tutto pur di renderlo felice.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Finn raccontano tutto a Steffy e Liam

Nelle puntate di Beautiful dal 9 al 14 gennaio 2023 si concluderà l'incontro a Il Giardino tra Hope, Finn, Deacon e Sheila. I due ragazzi torneranno a casa con mille domande per la testa e saranno ancora convinti che i loro genitori abbiano mentito. Ma prima di indagare più a fondo, dovranno raccontare tutto a Steffy e Liam, che non saranno certamente contenti di questa novità. E infatti così sarà. Sia la Forrester che lo Spencer rabbrividiranno sentendo il racconto dei loro coniugi e capiranno che qualcosa di molto subdolo bolle in pentola.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Sheila propone a Deacon di fare coppia

Chi sarà invece soddisfatta del suo operato sarà Sheila. La Carter racconterà a Deacon di aver orchestrato quella farsa per convincere i figli a stare dalla loro parte. Sarà infatti certa che Hope e Finn possano prendere le loro difese e fantasticherà di vederli insieme. Lo Sharpe rimarrà piuttosto stupito e quasi spaventato dalla convinzione malefica della sua nuova amica e cercherà di capire sino a dove vorrà spingersi. Sheila sarà molto chiara e gli dirà di voler fare coppia con lui per ottenere quello che vogliono entrambi e la cosa potrebbe pure avere dei vantaggi intimi per loro. Saranno partner anche sotto le lenzuola!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.