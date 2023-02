Beautiful Anticipazioni Puntate dal 6 all'11 marzo 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful che vedremo in onda su Canale5 dal 6 all'11 marzo 2023, vedremo che la tensione che si è creata tra Brooke e Ridge sarà destinata a peggiorare a causa del ritorno di Taylor. Come era prevedibile, la Logan non gradirà per nulla che la sua antica rivale sia tornata in città e penserà che il suo tempismo sia proprio perfetto. Intanto anche Sheila si preoccuperà per l'arrivo della Hayes in città e penserà che da ora in poi sarà ancora più difficile vedere Finn. Gli unici felici di rivedere la dottoressa saranno Thomas, Steffy e pure Ridge, che penserà di avere un'alleata al suo fianco oltre ai suoi figli. Ma le cose potrebbero degenerare da un momento all'altro.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge sempre più vicini

Le Anticipazioni di Beautiful dal 27 febbraio al 4 marzo 2023 ci hanno già rivelato il ritorno di Taylor. Il rientro della Hayes sarà accolto con entusiasmo da Steffy e Thomas ma anche Ridge ne sarà felicissimo. La dottoressa avrà modo di conoscere Finn e di congratularsi con la figlia per aver finalmente trovato la felicità che merita. Taylor farà poco velatamente riferimento a Liam e sarà contenta che la sua bambina sia uscita da quel triangolo amoroso che l'ha sempre tormentata ma soprattutto non vedrà l'ora di conoscere meglio il suo nuovo marito. Nelle puntate che andranno in onda dal 6 all'11 marzo 2023, la psichiatra rivelerà a tutta la sua famiglia di essere tornata per restare e questo farà tanto felice Ridge. Il Forrester penserà che sia davvero bello riavere accanto la sua ex moglie, con cui ha ancora un bel rapporto e tra loro ci saranno dei momenti molto intimi, fatti – per il momento – solo di abbracci – in cui i due si confideranno il loro reciproco affetto. Taylor si lascerà però andare a una confidenza un po' più spinta. Dirà allo stilista di amarlo ancora e confesserà anche ai suoi figli. Thomas e Steffy cominceranno a fantasticare che la loro famiglia possa davvero riunirsi.

Beautiful Anticipazioni: Brooke in ansia per il ritorno di Taylor

Chi non sarà per nulla contento del ritorno di Taylor sarà Brooke. La Logan scoprirà da Ridge che la sua rivale è tornata in città e comincerà a mostrarsi nervosa. Il Forrester le chiederà se questa notizia l'abbia turbata e le confesserà che lui invece è molto felice per quello che sta succedendo. Brooke se la prenderà a male e criticherà il marito per questa affermazione. Lo accuserà di avere due pesi e due misure per Deacon e Taylor e di essere felice per il ritorno della sua ex, che ha creato a lei tanti problemi, e non per il rientro del padre di Hope. Ridge perderà di nuovo la pazienza e le risponderà che le due persone non sono minimamente paragonabili. Lo Sharpe è un poco di buono, un criminale, la Hayes ha solo fatto qualche errore, dettato dal grande amore che prova e proverà sempre per la sua famiglia. Deluso poi dallo scoprire che la Logan ha deciso di prendere lezioni di karate da Deacon, se ne andrà furente di casa e comincerà a non rispondere alle sue chiamate. Questo manderà completamente in crisi la bionda che, dopo essersi di nuovo confrontata con Katie, deciderà di parlare faccia a faccia con Taylor.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila in ansia per il ritorno di Taylor

Il ritorno di Taylor scatenerà molta ansia anche in Sheila. La Carter scoprirà questa inaspettata novità tramite Deacon, che sarà ovviamente contento del rientro della nemica numero 1 di Brooke. Lo Sharpe si convincerà che la Hayes possa definitivamente portare via Ridge e sarà allora che lui entrerà in scena. Sheila invece comincerà a pensare che da ora in poi sarà ancora più difficile avvicinarsi a Finn, visto l'odio che la dottoressa prova nei suoi confronti. E la cosa non dovrebbe neppure stupirla, visto che ha provato a ucciderla.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.