Beautiful Anticipazioni Puntate dal 25 al 31 luglio 2022: ecco le Trame degli Episodi

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Beautiful in onda tra due settimane. Le Anticipazioni della soap in onda su Canale5, ci rivelano che Liam rivelerà a Hope di aver ucciso Vinny. I due decideranno di correre alla polizia ma Bill li fermerà. Lo Spencer non vuole che la verità si sappia.

Le bugie hanno le gambe corte in quel di Los Angeles. Le Anticipazioni di Beautiful per le puntate in arrivo dal 25 al 31 luglio 2022, tra due settimane, ci rivelano che Liam crollerà. Lo Spencer - dopo la sua notte d'amore con Hope – confesserà alla moglie di aver ucciso Vinny. Le racconterà per filo e per segno come si sono svolti i fatti e la Logan ne sarà sconvolta. Bill invece avrà un duro scontro con Thomas, cosa che metterà in allarme Wyatt, già da qualche tempo preoccupato che suo padre e suo fratello gli nascondano qualcosa. Dopo il duro battibecco con il figlio di Ridge, Bill raggiungerà Liam, sospettoso che il suo ragazzo si sia messo nei guai da solo. Appena arrivato a casa di Hope, scoprirà che le sue intuizioni corrispondono a realtà e metterà in guardia i due ragazzi. Se uno dei due correrà a denunciare l'accaduto, la loro famiglia e la loro felicità sarà persa per sempre. Cosa succederà ora? Tra Carter e Quinn sembrerà tutto finito. Zoe dirà alla Fuller che lei e l'avvocato si sono rimessi insieme ma la moglie di Eric ne sarà davvero entusiasta?

Anticipazioni Beautiful: Liam confessa a Hope di aver ucciso Vinny

Le Anticipazioni di Beautiful dal 18 al 23 luglio ci hanno rivelato che la prossima settimana, Hope e Liam passeranno la notte insieme. Arriverà finalmente il momento della completa riappacificazione tra i due, un momento che entrambi aspettavano da tempo. Ma Liam non riuscirà a togliersi dalla mente quello che ha fatto e sua moglie, intuendo che qualcosa turba il suo compagno, cercherà di scoprire una volta per tutte cosa non le rende felice. Lo Spencer, ormai distrutto dai sensi di colpa, deciderà di confidarle tutto. Le Anticipazioni dal 25 al 31 luglio della soap di Canale5, ci dicono che durante tutta quella settimana, il segreto sulla morte di Vinny verrà scoperto. Il figlio di Bill racconterà alla consorte come si sono svolte esattamente le cose. Lui era ubriaco e ha investito Vinny ma a insabbiare il tutto è stato suo padre, nel tentativo di proteggerlo. Hope, sconvolta, cercherà di calmare il suo amore, spingendolo ad andare alla polizia, raccontando tutto. La colpa non è sua, lui non voleva mentire.

Beautiful Anticipazioni: Bill e Thomas, lite alla Spencer Publications

Le Anticipazioni di Beautiful dal 25 al 31 luglio 2022, ci rivelano che Bill sarà più che mai nervoso. A renderlo tale sarà prima un confronto acceso con Thomas poi una telefonata con Liam. Il faccia a faccia con il Forrester avrà luogo alla Spencer Publications. Thomas, arrivato in ufficio da Bill per affari, comincerà a parlare della morte di Vinny – ormai suo chiodo fisso – e il magnate non si farà alcuno scrupolo di rispondere al ragazzo che il suo amico meritava di morire. La reazione fin troppo violenta dello Spencer lascerà di stucco il Forrester. Vinny è sicuramente colpevole per aver falsificato il test di paternità ma il suo destino non doveva essere la morte e ribadirà che chi lo ha lasciato morire sul ciglio della strada, la pagherà cara. La loro discussione verrà interrotta da Wyatt. Il giovane non saprà come interpretare il singolare alterco tra suo padre e il designer e cercherà di riportare la pace, invitando Thomas ad andarsene prima che la situazione degeneri. Poi tornerà a parlare con il suo fumante genitore, che non lo ascolterà neanche un secondo

Trame Beautiful: Bill corre da Hope e Liam e li mette in guardia. Rischiano di rovinare la loro famiglia

Wyatt cercherà di capire cosa stia succedendo a suo padre e perché si sia così tanto arrabbiato con Thomas. Il ragazzo non comprenderà come mai il suo amato genitore si infastidisca così tanto quando si parla di Vinny e ribadirà quanto sia normale che il Forrester voglia scoprire chi abbia ucciso il suo amico. Capito però che suo padre non ne vuole sapere di parlare di questa storia, cercherà di sviare il discorso sugli affari. Il magnate non lo starà a sentire neanche per un secondo. Bill prenderà il telefono e chiamerà Liam, per sapere come sta andando la sua serata con Hope e se si è lasciato scappare qualcosa. La telefonata lo metterà in allerta. Capirà infatti che suo figlio ha ceduto. Lasciando il suo secondogenito solo a farsi mille domande su cosa stia capitando intorno a lui, lo Spencer correrà a casa di Hope. Una volta arrivato, scoprirà che il suo primogenito ha confessato tutto e che ora lui e sua moglie vogliono correre alla polizia. Bill andrà fuori di testa. Se uno di loro dovesse parlare, la loro famiglia sarebbe distrutta. Davvero hanno intenzione di rovinare tutto? Hope e Liam sembreranno vacillare per un attimo, il tanto che gli servirà per farsi promettere ventiquattr'ore per pensare al loro futuro e valutare di tenere la bocca chiusa.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Zoe informa Quinn che lei e Carter sono tornati insieme

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Wyatt, dopo la fuga di suo padre, continuerà a domandarsi cosa stia succedendo. Il ragazzo è convinto che sia Bill che suo fratello gli stiano nascondendo qualcosa. A confermare questa teoria ci penserà Flo, appena tornata dalla Forrester dove ha incontrato Brooke e Ridge. La ragazza gli dirà che anche Hope ha notato un certo turbamento in Liam e che le intuizioni del suo fidanzato potrebbero non essere così sbagliate. Qualcosa bolle in pentola. Intanto Zoe riferirà a Quinn, alla presenza di Carter, che lei e il Walton sono tornati insieme. La modella si dirà davvero molto felice e ringrazierà la Fuller per averle dato degli ottimi consigli. Peccato che non si accorga degli sguardi che l'avvocato e la signora Forrester si scambieranno senza essere visti. La loro è stata davvero una passione fugace e sono davvero pronti a ricominciare con i loro compagni “ufficiali”?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.