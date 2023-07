Beautiful Anticipazioni: Puntate dal 24 al 30 luglio 2023, ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 24 al 30 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap che andranno in onda dal 24 al 20 luglio 2023, Baker riporterà a Steffy gli oggetti rubati da Sheila. Per la Forrester sarà dolorosissimo riprendere in mano la fede di Finn ma per fortuna ci sarà Liam a sostenerla. La presenza dello Spencer a casa della Forrester non piacerà né a Brooke né a Li, che si scoprirà nascondere un grande segreto. La donna non ha detto a nessuno che suo figlio è vivo e che è in coma nel suo ospedale. La dottoressa giurerà di tenere il suo bambino nascosto fino a quando non riprenderà le sue forze e si dimostrerà sempre più strana con Steffy. Intanto Hope spingerà Brooke a riflettere sull'amore che provano per lei Bill e Deacon. I due uomini si sono schierati a suo favore sin da subito mentre Ridge non ha fatto lo stesso.

Anticipazioni Beautiful: Steffy in lacrime davanti alla fede di Finn

Le Anticipazioni di Beautiful dal 17 al 23 luglio 2023, ci rivelano che Steffy - ora che Sheila è in prigione – tornerà a pensare al suo adorato marito e al fatto che ora dovrà cavarsela da sola. Liam le starà vicino e per fortuna sarà a casa con lei quando, nelle puntate della Soap in onda dal 24 al 30 luglio 2023, Baker arriverà a Malibù e le consegnerà gli effetti personali suoi e del marito, rubati dalla Carter. La Forrester scoppierà in lacrime davanti alla fede nuziale del consorte e davanti al suo portafoglio e Liam le consiglierà di conservare tutto per Hayes. I due parleranno poi di Li. La donna è molto strana ultimamente soprattutto perché non intende organizzare alcuna veglia funebre per suo figlio. Benché Steffy capisca il suo grande dolore, non riesce a comprendere del tutto perché sua suocera sia diventata così fredda con lei, ora che loro due dovrebbero essere molto unite.

Beautiful Anticipazioni: Li nasconde la verità. Finn è ancora vivo!

Liam consiglierà a Steffy di chiamare Li e di parlarle di nuovo. La Forrester lo farà ma ignorerà che in quel momento la donna si trovi al capezzale di Finn. Si scoprirà che il giovane dottore non è morto e che è stato portato all’ospedale di sua madre, che lo ha da allora in cura. Il ragazzo è in coma ma vivo e Li sarà convinta che presto si risveglierà e si riprenderà la sua vita. Prima di allora nessuno dovrà scoprire la verità. Sarà il solo modo di proteggerlo da Sheila e pure dai Forrester che, per Li, sono la causa di tutti i mali del figlio. Per questo motivo la donna non riuscirà a non essere fredda con Steffy e si rifiuterà di organizzare una veglia funebre. Anzi sarà persino infastidita dal vedere sua nuora in compagnia di Liam – che intanto avrà proposto alla sua ex di fare da padre a Hayes qualora ne avesse bisogno – e le risponderà in malo modo, andandosene, quando lei gli chiederà di salutare Finn un’ultima volta. Steffy e Liam si renderanno conto che qualcosa non va ma daranno la colpa allo shock subito per la perdita del figlio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke mette da parte il rancore per Taylor, per stare accanto a Steffy

Con la verità venuta a galla e con Ridge a casa di Eric, Brooke potrà riacquistare un po’ di tranquillità. La bionda seppellirà momentaneamente l’ascia di guerra con Taylor e le dirà di essere pronta ad aiutare Steffy, in qualunque modo. Sia la Hayes che Ridge gliene saranno grati e anche Hope sarà felice che sua madre si sia rasserenata e ora pensi alla Forrester. Brooke però non riuscirà a togliersi dalla mente che Liam stia passando fin troppo tempo a Malibù e continuerà a mettere in guardia la figlia. La piccola Logan le risponderà per le rime e le dirà di non essere per nulla spaventata dalla prospettiva che tra Liam e Steffy succeda qualcosa; non solo si fida del marito ma pensa che la sua presenza accanto alla sua ex moglie e madre di Kelly, sia la cosa più giusta. Tutti devono farsene una ragione. Poi però ribalterà la questione e dirà alla sua mamma che forse sarebbe il caso che lei considerasse meglio l’atteggiamento di Ridge. È davvero sicura che sia l’uomo giusto, dopo la sua fuga da Taylor? Hope le dirà di ragionarci per bene e di valutare il da farsi anche in considerazione del fatto chelà fuori, ci sono due uomini che la amano come è, difetti inclusi: Bill e Deacon.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.