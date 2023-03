Beautiful Anticipazioni Puntate dal 20 al 26 marzo 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Le Anticipazioni di Beautiful in onda dal 20 al 26 marzo 2023 – la Soap è tornata anche di domenica – ci rivelano che il Capodanno a Villa Forrester sarà scoppiettante. Merito o meglio colpa di Sheila, che riuscirà a mettere a segno il suo piano, facendo ubriacare Brooke e facendo accadere l'impensabile. Intanto Carter e Paris finiranno per baciarsi e dovranno capire cosa li abbia portati a una simile intimità mentre Taylor dovrà mettere dei paletti con Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Brooke si ubriaca e bacia Deacon

Le Anticipazioni di Beautiful dal 13 al 18 marzo 2023 ci hanno già rivelato che si parlerà di Capodanno e che Ridge potrebbe avere qualche problema nel tornare a casa per l'ultima notte dell'anno. Le trame ci hanno però anche rivelato che Sheila farà di tutto per vendicarsi di Brooke, che ha giurato di impedirle di avvicinarsi alla sua famiglia. E la Carter ci riuscirà eccome. Nelle puntate della Soap che vedremo in onda dal 20 al 26 marzo 2023, la Logan berrà dalla bottiglia scambiata dalla malefica rossa, che si rivelerà alcolica. Brooke, ex alcolista, purtroppo non reggerà e finirà per ubriacarsi. Dopo che Hope, Liam e i bambini se ne andranno di casa, rimarrà da sola. Deacon, invitato alla festa, tornerà indietro per recuperare il suo cellulare, dimenticato nella villa e troverà la sua ex decisamente alticcia. Le cose degenereranno molto velocemente e quando Ridge chiamerà per informare di essere bloccato da una tempesta e di non riuscire a tornare a Los Angeles, la Logan si lascerà andare al bere e finirà per prendere la vodka. I fumi dell'ubriachezza e uno Sharpe sempre più sibillino, la porteranno a baciarlo e ad addormentarsi accanto a lui.

Beautiful Anticipazioni: Brooke spaventata dal bacio con Deacon, sconvolge Hope e Ridge

Brooke si sveglierà accanto a Deacon e lui le assicurerà che tra loro non c'è stata una notte d'amore. La Logan si ricorderà però di averlo baciato e non capirà come possa essere ricaduta nel loop dell'alcolismo. La bionda si sentirà malissimo al sol pensiero di aver tradito suo marito e quando Ridge tornerà a casa, cercherà di fingere che non sia successo nulla. Ma il suo turbamento sarà evidente e spaventerà sia Ridge che Hope, alla quale dirà che Deacon non sarà più il benvenuto a casa. Brooke finirà però, ve lo anticipiamo, per cedere e per confessare tutto al Forrester, per evitare anche che sua figlia accusi il suo patrigno, di essere riuscito a mettere con le spalle al muro sua madre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila crede di essere amica di Taylor

Il piano di Sheila funzionerà alla grande e la Carter canterà vittoria. Penserà infatti di essere riuscita a mettere ko Brooke, colpevole di essersi schierata contro di lei, quando invece Taylor la sta aiutando ad avvicinarsi alla sua famiglia. L'atteggiamento della Hayes, porterà Sheila a illudersi di poter vincere le remore di Steffy e fare persino pace con la dottoressa. Per questo tornerà da lei per darle un regalo, per ringraziarla e per parlarle persino di Brooke, con l'intento di scoprire se la Logan abbia o meno passato il Capodanno con Ridge. E quando scoprirà che il Forrester non è riuscito a tornare a casa in tempo, avrà la conferma che le cose stiano andando come desidera. Taylor, da parte sua, sarà costretta a mettere dei paletti e a mantenere la promessa fatta alla figlia, ovvero di tenere d'occhio la malefica rossa.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Carter e Paris si baciano

Bacio galeotto anche tra Carter e Paris. Dopo che il Walton riuscirà a informare la sua amica che Zende ha intenzione di chiederla in moglie e a permetterle di impedire al ragazzo di farle la proposta, la Buckingham tornerà alla Forrester e ringrazierà il suo amico. Tra i due scatterà però un bacio, che lascerà entrambi senza parole e molto confusi. Convinti di essere solo amici ma soprattutto molto legati a Zende, i ragazzi insabbieranno il tutto e cercheranno di dimenticare. Ma ci riusciranno?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.