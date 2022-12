Beautiful Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 gennaio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

L'anno nuovo si apre con grandi novità e altri intrighi nelle Trame di Beautiful. Le Anticipazioni della Soap, per le puntate in onda dal 2 al 7 gennaio 2023, ci rivelano che Hope e Finn troveranno Sheila e Deacon insieme a Il Giardino. La Carter non si lascerà sfumare questa bella occasione per ottenere una chance in più con suo figlio e fingerà che lei e lo Sharpe siano innamorati. Intanto Eric sentirà per caso una conversazione tra Donna e Brooke e scoprirà che Donna è ancora innamorata di lui. Questa notizia e il confronto successivo, gli faranno tornare il desiderio di fare l'amore. Ma con Quinn!

Anticipazioni Beautiful: Hope e Finn vedono Sheila e Deacon a Il Giardino

Sheila e Deacon stanno diventando molto pericolosi insieme e nelle puntate di Beautiful dal 2 al 7 gennaio 2023, vedremo i due mettere a segno un colpaccio. Dopo essere stato cacciato da Liam, lo Sharpe è tornato dalla Carter e i due hanno finito per ritrovarsi insieme a Il Giardino, a parlare dei loro figli e della loro difficoltà nel riallacciare i rapporti. Proprio in quel momento, Sheila vedrà che nel tavolo dietro di loro, sono arrivati Finn e Hope. I ragazzi hanno deciso di concedersi un pranzo fuori mentre Liam e Steffy passano del tempo insieme con Kelly. Entrambi i giovani sono preoccupati per quello che sta succedendo nelle loro vite e poco dopo si renderanno conto che gli oggetti della loro discussione sono a pochi centimetri di distanza e stanno parlando.

Beautiful Anticipazioni: Sheila finge di essere innamorata di Deacon

Se Hope vedrà Sheila e Deacon insieme anche la Carter si renderà conto che suo figlio e la Logan sono a Il Giardino. La malefica rossa si farà venire in mente un piano diabolico dei suoi e senza dare troppe spiegazioni allo Sharpe gli dirà di baciarla e di fare finta che i due si amino. Sheila farà capire a Deacon che si tratta di uno stratagemma per far avvicinare i loro bambini e in effetti sortirà quell'effetto. La figlia di Brooke e il Finnegan, sconvolti, li raggiungeranno al tavolo chiedendo loro spiegazioni. La nemica numero uno dei Forrester si alzerà con tutta calma e comincerà a spiegare che quello che hanno visto è solo la dimostrazione di due persone che si amano. Con la complicità del suo finto fidanzato – che la lascerà fare – la donna dirà che lei e Deacon si sono scritti durante i mesi di carcere e che alla fine, lettere dopo lettera, si sono innamorati. Hope ne rimarrà schifata e chiederà al padre se sia davvero così, convinta che la madre di Finn stia mentendo. Ma nessuno dei due piccioncini avrà alcun cedimento e Finn rimarrà senza parole, convinto che quello che la sua mamma sta dicendo sia la verità.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric scopre che Donna lo ama ancora

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda dal 2 al 7 gennaio 2023, non vedremo solo Hope e Finn sconvolti dalla strana relazione che Sheila e Deacon dicono di avere ma assisteremo a un confronto tra Eric e Donna e a una svolta nella vita del Forrester. Mentre Katie sarà impegnata a continuare a confidarsi con Carter, le altre due sorelle Logan parleranno di Eric. Donna rivelerà ancora una volta di essere innamorata di Eric e la sua sorellona la inviterà a farsi avanti con lui, convinta che sia lei la persona giusta per il suo ex marito. E proprio quando staranno parlando tra loro, comparirà il Forrester senior. Il designer ascolterà tutto e ne rimarrà stupito.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Donna riaccende il desiderio sessuale di Eric

Donna tremerà nel vedere Eric comparire dietro di lei ma il Forrester sarà solo molto intenerito dalle parole della sua ex moglie. Brooke, capito che il designer è felice di sapere che la sua ex è ancora innamorata di lui, comincerà a tessere le lodi della sorella e poi li lascerà soli. Sarà là che la secondogenita della Logan si farà coraggio e rivelerà al suo “orsacchiotto” di amarlo tantissimo ancora e di non riuscire a dimenticare il loro matrimonio. Poi, per asciugarsi gli occhi bagnati dalle lacrime di commozione, aprirà la borsa e il Forrester noterà che all'interno c'è un barattolo di miele. Donna lo prenderà per mostrarglielo e gli dirà di averlo sempre a portata di mano. È il simbolo del loro amore e non potrà mai separarsene. Ma poi succederà l'imprevedibile. In un atto di dolcezza e malizia, la Logan si sporcherà il dito con il miele e lo leccherà... ma lo farà anche Eric. Il padre di Ridge prenderà la mano della donna di fronte a lui e mangerà il dolce nettare. E nel farlo si renderà conto che qualcosa in lui si è risvegliato... e correrà a dimostrarlo a Quinn!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.