Beautiful Anticipazioni Puntate dal 18 al 24 luglio 2022: ecco le Trame degli Episodi

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Beautiful in onda tra due settimane. Le Anticipazioni della soap in onda su Canale5, ci rivelano che Quinn ed Eric faranno pace così come Zoe e Carter, grazie al sacrificio di Shauna. Intanto Hope e Liam si prepareranno alla loro prima notte da soli, dopo la riconciliazione.

Nelle prossime settimane, Quinn e Carter vivranno l'incubo di essere stati scoperti. Le Anticipazioni di Beautiful dal 18 al 24 luglio 2022 ci rivelano però che i due saranno salvati in corner nuovamente da Shauna. La Fulton riuscirà infatti a sviare i sospetti di Zoe e si prenderà la colpa: è lei la donna con cui Carter è andato a letto. Sarà una bugia a fin di bene o meglio per il bene di Quinn, la sua grande amica, che avrà modo di provare a salvare il suo matrimonio con Eric. E le cose sembreranno davvero andare per il meglio, visto che il Forrester – incalzato da Ridge – si dirà pronto a perdonare sua moglie. E il Walton? Lui e Zoe si ritroveranno uno nelle braccia dell'altro, pronti a ricominciare. Si tornerà poi a parlare di Hope e Liam. I due ragazzi sono pronti a passare la loro prima notte da soli, dopo la riconciliazione. Bill intimerà al figlio di non lasciarsi sfuggire nulla soprattutto con sua moglie. Non deve essere debole.

Anticipazioni Beautiful: Shauna si prende la colpa del tradimento di Carter

Le Anticipazioni di Beautiful dall'11 al 16 luglio ci rivelano che Zoe rivelerà a Paris di aver beccato il suo fidanzato in compagnia di un'altra donna. La ragazza confesserà alla sorella di non aver scoperto di chi si trattasse ma di aver riconosciuto una giacca di pelle, lasciata per terra. Dopo averla vista prendere e indossare da Shauna, la ragazza comincerà a inveire contro di lei e la Fulton – per salvare la sua amica – le dirà di essere lei la donna con cui Carter ha passato la notte. Tutto questo sotto gli occhi esterrefatti sia del Walton che della Fuller, che non potranno che essere grati alla mamma di Flo, per essersi presa colpe non sue. Una volte sole, Quinn ringrazierà Shauna per la sua grande amicizia e lei la inviterà a far tesoro della sua bugia, a non cadere più in tentazione e soprattutto a tornare da Eric, per riconquistarlo.

Beautiful Anticipazioni: Eric perdona Quinn

Quinn sarà grata a Shauna per essersi sacrificata per lei e tornerà in fretta a casa, pronta a dimenticare la passione con Carter e a riconquistare suo marito. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che una volta rimesso piede a Villa Forrester troverà il marito in contemplazione del suo ritratto sul camino. Eric – dopo una lunga conversazione con Ridge e Brooke – le confesserà di essere arrivato a una conclusione: è vero loro non sembravano essere fatti l'uno per l'altra ma le loro vite sono indissolubilmente legate. Si scuserà con la moglie per averla ignorata e per non averla fatta sentire desiderata e Quinn si scioglierà chiedendogli perdono. I due si lasceranno andare a un grande abbraccio, pronti a salvare il loro matrimonio e a ricominciare.

Trame Beautiful dal 18 al 24 luglio 2022: Carter e Zoe pronti a convolare a nozze

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che uno stesso scenario si svolgerà alla Forrester Creations. Dopo averle assicurato che Shauna non è nulla per lui e che si è trattato solo di una notte di debolezza, Carter chiederà perdono a Zoe, facendole capire che ha compreso cosa è successo tra lei e Zende. Ora sono pari, entrambi hanno commesso un errore e devono ripartire da là. Il Walton le confesserà di essere ancora innamorato di lei e di voler convolare a nozze. La modella, entusiasta e commossa, accetterà di nuovo la proposta e i due si abbracceranno con amore. Ma Carter ha davvero dimenticato Quinn e la loro passione?

Beautiful: ecco cosa succederà tra due settimane

Nelle puntate di Beautiful, in onda su Canale5 tra due settimane, si tornerà a parlare di Hope e Liam. Le Anticipazioni della soap ci rivelano che Brooke e Ridge spereranno che le cose tra loro si sistemino. Brooke sarà molto contenta che la figlia e suo marito passino la loro prima notte da soli, senza bambini, dopo la riconciliazione. Sarà la giusta occasione per recuperare la loro intimità e la loro passione. Liam si preparerà con molta attenzione ma verrà interrotto da una chiamata di Bill. Lo Spencer senior lo metterà in guardia: non deve mostrare alcuna debolezza, nemmeno con Hope. Deve mantenere il segreto. Il giovane però continuerà a mostrare di essere piuttosto scosso dalla morte di Vinny e le sue debolezze potrebbero rivelarsi fatali proprio quella sera.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.