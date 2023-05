Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 15 al 21 maggio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 15 al 21 maggio 2023, Brooke prenderà una decisione che sconvolgerà Ridge ma che risolverà, forse per sempre, i loro problemi. La Logan concederà il divorzio al marito e gli dirà di non essere per nulla contraria al fatto che lui torni da Taylor, l'unica donna che forse davvero potrà renderlo felice. Sheila intanto confesserà a Thomas di aver scambiato le bottiglie e di aver causato la sbronza di Brooke. Il ragazzo rimarrà sconvolto da questa confessione e non saprà se rivelare tutto a suo padre o dar retta alla Carter, che lo inviterà a mantenere il segreto e a lasciare che i suoi genitori ritrovino la felicità. Grace invece scoprirà Paris in compagnia di Carter. La donna andrà su tutte le furie e il Walton sarà costretto a darle ragione, spingendo la sua amata a sposare Zende qualora glielo richiedesse.

Anticipazioni Beautiful: Brooke concede il divorzio a Ridge e lo spinge verso Taylor

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 21 maggio 2023, Brooke – ormai sola e certa che tra lei e Ridge sia finita – prenderà una decisione spiazzante. La Logan avrà modo di riflettere su quanto successo e se, per giorni, si è convinta che tra lei e il marito potesse essersi una chance, comincerà a pensare che la migliore soluzione a tutte le loro sofferenze, sia che lei si faccia da parte. Brooke si riterrà colpevole di tutto e si convincerà che suo marito abbia davvero ragione a non voler più soffrire per una donna come lei, capace di tradirlo più e più volte. La bionda penserà quindi di non meritare alcun perdono e comunicherà al consorte – tornato a casa per prendere le sue cose – di aver deciso di concedergli il divorzio senza opporsi. Quando Ridge le dirà di amarla e di volere il suo bene, anche lei gli confesserà di volere altrettanto per lui e di aver capito che l'unica persona che può assicurarglielo è Taylor, esattamente come aveva detto Stephanie. Per il Forrester sarà uno shock e quando tornerà a casa della figlia, racconterà tutto, lasciandosi di nuovo andare ai baci con la madre dei suoi figli e sua prossima compagna.

Beautiful Anticipazioni: Thomas scopre cosa è successo davvero a Brooke. Il Forrester è in difficoltà

Le Anticipazioni di Beautiful dall'8 al 14 maggio 2023 ci hanno già rivelato che Thomas scoprirà che è stata Sheila a far ubriacare Brooke. Il ragazzo, negli episodi della Soap trasmessi dal 15 al 21 maggio 2023, tornerà a parlare con la Carter per sapere come abbia fatto a ottenere questo assurdo risultato. La rossa gli racconterà tutto e lo stilista rimarrà di sasso. Thomas arriverà addirittura a preoccuparsi per quello che avrebbe potuto capitare a Brooke dopo aver bevuto inconsapevolmente dell'alcol e sarà scandalizzato dall'azione di Sheila. Il giovane si sentirà pure in colpa per essere al corrente della vera ragione che ha spinto la Logan a baciare Deacon ma Sheila lo spingerà a non dire nulla e a non rovinare la felicità che i suoi genitori potranno ritrovare. Thomas Forrester vivrà un conflitto interiore tremendo, che lo porterà persino a difendere la matrigna e a non picchiare duro contro di lei, come continuerà a fare sua sorella. Questo metterà in guardia Steffy, che non capirà cosa stia succedendo. Il giovane continuerà a mantenere il segreto ma riuscirà a farlo per tanto tempo... forse per tutta la vita?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Grace furiosa contro Carter e Paris ma poi il Walton...

La storia d'amore tra Paris e Carter continuerà e se ne parlerà anche nelle puntate di Beautiful dal 15 al 21 maggio 2023. I due ragazzi, che cederanno alla passione, si dichiareranno di amarsi ma la loro relazione verrà ostacolata da Grace. La donna sarà ancora convinta che l'uomo giusto per sua figlia sia Zende e dopo aver spronato il Forrester a combattere per coronare i suoi sogni, tornerà a casa di Carter, per dirgli di farsi da parte. Purtroppo per lei troverà Paris proprio nel loft del Walton. Grace andrà su tutte le furie e imporrà a sua figlia di separarsi dall'avvocato, di pensare a Zende e di dargli una possibilità di diventare suo marito. Inaspettatamente, Carter sarà del suo stesso parere e spingerà la sua amata a valutare l'ipotesi di sposare il Forrester e di non lasciare che la loro relazione, che non piacerà a molti, rovini le loro vite.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.