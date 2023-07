Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Steffy e Finn al capolinea e Sheila torna all'attacco? Ecco che cosa succederà

Anticipazioni TV

Il nuovo kissgate di Beautiful sta per mietere delle altre vittime. Stavolta a pagare per quello che è successo a Roma potrebbero essere Steffy e Finn. Le prossime puntate americane della Soap saranno determinanti per il futuro dei coniugi Finnegan ma scopriamo insieme cosa succederà.

Beautiful ci ha abituato ormai da anni agli scandali e ai triangoli amorosi. Neanche nel 2023 siamo scampati all’ennesimo kissgate e ancora una volta i protagonisti sono stati Thomas, Hope, Liam e Steffy. A pagare però le conseguenze di quello che è successo e che probabilmente succederà ancora sarà una quinta persona: Finn. Le Anticipazioni Americane ci rivelano che Steffy non ha trovato il momento o forse il coraggio di dire al marito che Liam l’ha baciata per ben due volte e forse non intende raccontarlo a nessuno, per evitare – e lei sa che può succedere – che la situazione si faccia ancora più complicata. Ma le bugie hanno le gambe corte a Los Angeles e quando si tratta di qualcuno della Forrester Creations, anche le braccia sono piccole piccole. Prevediamo insomma che il segreto dei baci verrà presto a galla.

Anticipazioni Beautiful: Steffy ha rispedito Liam da Hope

Quello che è successo a Roma non è rimasto in Italia, anzi si è riversato come uno tsunami sulla costa di Los Angeles. Liam, furioso come non mai, ha accusato Hope di averlo tradito e l’ha messa letteralmente con le spalle al muro. Lo Spencer è corso a leccarsi le ferite prima da suo fratello Wyatt e poi da Steffy, che ha baciato una seconda volta. La Forrester l’ha rispedito da Hope, intimandogli di non permettersi mai più di fare una cosa del genere e di rispettare il fatto che, per una volta nella sua vita, lei non sta per nulla gioendo della sua separazione dalla sua sorellastra e non intende mettersi in mezzo. Steffy è felice insieme a Finn e vuole che Liam lo rispetti. Ma lei lo farà?

Beautiful Anticipazioni: Steffy rivelerà a Finn del bacio di Liam?

La domanda che ci facciamo è: Steffy rivelerà a suo marito del bacio di Liam? La Forrester per ora non ne ha fatto menzione e ha anzi detto allo Spencer di aver volutamente fatto finta di niente, per la prima volta, per evitare di creare ulteriori malumori. Ma dopo il secondo bacio ha messo le cose in chiaro e lo ha rispedito al mittente, invogliandolo a perdonare Hope, per cose che loro due hanno fatto più e più volte. E se Liam sembrerà almeno provare a voltare pagina – le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Liam, nelle ultime puntate, ha raggiunto Hope allo chalet – Steffy potrebbe non farlo in maniera corretta. Intuiamo che la Forrester non dirà nulla a suo marito e che terrà questo segreto. Ma perché?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Il segreto di Steffy potrebbe mettere in pericolo il suo matrimonio

Steffy potrebbe non voler dire nulla a suo marito per evitare che questo segreto lo faccia arrabbiare ma anche che poi venga scoperto da Hope. Ci chiediamo però se non fosse meglio che la Forrester rivelasse invece subito cosa è successo a Finn e magari cercasse di trovare una soluzione per aiutare Liam, in accordo con il suo compagno, al corrente di tutto. La psicologia dei personaggi di Beautiful a volte sfugge alla nostra comprensione e temiamo che questo mistero finirà per far arrabbiare tantissimo il medico. Finn potrebbe sentirsi pugnalato alle spalle e visto che a baciare per primo è stato Liam, potrebbe fare fatica a capire perché sua moglie glielo abbia tenuto nascosto. Insomma Finnegan potrebbe perdere fiducia nella sua compagna e cominciare a pensare che quello che ha fatto alla sua madre naturale… non è poi così buono come pensava. Insomma, per arrivare al punto, pensiamo che Finn potrebbe ripensare di ricucire il rapporto con Sheila, deluso dal comportamento – o dal tradimento, a seconda di come lo leggerà – della madre di suo figlio. Succederà così? Ne avremo certezza solo tra qualche puntata americana.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.