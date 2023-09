Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 settembre 2023: Carter e Quinn si dicono addio per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Carter e Quinn si diranno addio per sempre nonostante l'amore che ancora li unisce

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 4 settembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Ridge cercherà di far capitolare Carter e di fargli ammettere che lui non ama Paris e che amerà sempre e solo Quinn. L’intento del Forrester sarà quello di salvare l’amico da un matrimonio che non lo renderà felice ma l’avvocato sarà deciso a continuare con questa sua decisione e anzi dichiarerà di voler celebrare le nozze l’indomani. Questa novità la comunicherà anche a Quinn. I due si diranno addio per sempre, rivelandosi però di non dimenticare il grande amore che li ha uniti. Intanto Hope scoprirà che Paris sta per sposarsi e inizialmente crederà che lo sposo sia Zende. La Logan rimarrà senza parole nello scoprire che si tratta di Carter Walton.

Anticipazioni Beautiful: Ridge fa ammettere a Carter il suo amore per Quinn

Ridge sta spingendo Carter a cambiare idea su Paris ma senza risultato. Il Forrester picchierà duro e inviterà il Walton a essere sincero con lui ma prima di tutto con se stesso. Lo spronerà a fare i conti con i suoi veri sentimenti e ad ammettere di non amare la Buckingham ma di essere ancora legato a Quinn. Il ragazzo, dopo essersi difeso, dovrà ammettere di provare ancora dei forti sentimenti per la Fuller ma anche di non voler tornare indietro sui suoi passi. Ha deciso di sposare Paris e lo farà l’indomani stesso. Ridge proprio non riuscirà a capire il perché di tutto questo e continuerà a essere molto preoccupato.

Beautiful Anticipazioni: Quinn e Carter si dicono addio

Carter dovrà cercare di divincolarsi da Ridge senza che la questione matrimonio con Paris, rovini il loro rapporto. Il Walton, liberatosi del Forrester, affronterà però un altro ostacolo: Quinn. I due si ritroveranno alla Forrester Creations e l’avvocato le confermerà la sua intenzione di sposarsi e di farlo, rullo di tamburi, l’indomani. La Fuller sgranerà gli occhi e tenterà di convincerlo ancora una volta, a non sacrificarsi e a non lasciare che l’insuccesso della loro relazione, lo porti a non essere felice. Carter le ribadirà di aver fatto la sua scelta ma le dirà anche di amarla per sempre. Sentimenti più che condivisi da Quinn, che confesserà di non poterlo mai e poi mai dimenticare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope sconvolta dal matrimonio di Paris con Carter

La notizia del matrimonio di Carter e Paris farà il giro dell’azienda. Hope sentirà la ragazza parlare di nozze con Grace e inizialmente penserà che lo sposo sia Zende. Scoprirà però subito che il fortunato è Carter e che i due hanno tenuto la loro relazione segreta, per via del giovane Forrester. Superato l’iniziale sbigottimento, la Logan sarà molto contenta per l’amica e si proporrà di aiutarla nei preparativi, visto che il matrimonio verrà celebrato l’indomani e non c’è tempo da perdere. Grace intanto continuerà a dirsi contraria e piuttosto delusa da sua figlia.

