Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 luglio 2023: Taylor tra due fuochi!

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Taylor sta provando a mediare tra Steffy e Sheila, ma sembra impossibile...

Nella puntata di Beautiful in onda il 4 luglio 2023, sempre su Canale5 alle ore 13.45, Taylor si trova tra due fuochi. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la psicologa è alla casa sulla scogliera, sta cercando di acquietare gli animi di Steffy e Sheila, ancora impegnate in un acceso confronto. Tuttavia, i suoi sforzi sono vani: nuora e suocera continuano a discutere animatamente. Al culmine del loro battibecco, la Forrester manda via la Carter, la vuole fuori dalla sua abitazione. Poco prima che la Dark Lady esca, però, la ragazza si rende conto che sta recuperando la memoria!

Beautiful Anticipazioni: Sheila va a casa di Steffy...

Quando Sheila ha rivelato a Deacon di essere intenzionata ad andare a far visita a Steffy per rivedere il piccolo Hayes, lui ha provato a dissuaderla, ma senza successo. La Dark Lady era più determinata che mai a riabbracciare il nipotino, che al momento è tutto ciò che gli rimane del suo amato figlio defunto, Finn. Così, incurante dei suggerimenti del Bad Boy, che voleva metterla in guardia sulle possibili conseguenze della sua decisione, la Carter ha raggiunto la casa sulla scogliera. Ad aprire la porta è stata Taylor, la quale è rimasta sorpresa nel vederla...

Anticipazioni Beautiful: Taylor fa entrare Sheila in casa!

La psicologa non è riuscita rimanere indifferente davanti agli occhi lucidi di una madre che aveva appena perduto il proprio figlio, così, mossa a compassione, le ha permesso di entrare. Tuttavia, la Hayes ha subito precisato che non sarebbe potuta rimanere a lungo, in quanto persona non gradita. E mentre la donna parlava con Sheila, è sopraggiunta la giovane vedova. La Forrester non ha perduto tempo e, con sguardo severo, le ha chiesto che cosa ci facesse lì. A nulla sono servite le giustificazioni dell'assassina: la ragazza, inflessibile, le ha ordinato di andare via immediatamente.

Beautiful, Anticipazioni puntata del 4 luglio 2023: Steffy sta ricordando tutto...

Taylor sta provando a mediare tra Steffy e la Carter, le quali sono impegnate in un duro scontro, ma le riesce molto difficile. Nessuna delle due, infatti, sembra intenzionata a retrocedere di un solo passo, entrambe determinate a far valere le proprie ragioni. L'ex moglie di Ridge, presa coscienza della sua incapacità di acquietare gli animi, si vede quindi costretta a rassegnarsi, mentre la Forrester e Sheila continuano a gridarsi contro. Alla fine, quest'ultima capisce che sia il caso di fare come la nuora le sta ordinando: alza i tacchi e fa per andarsene... quando Steffy la blocca: i ricordi della terribile notte in cui Finn venne ucciso stanno riaffiorando uno dopo l'altro, e in qualche modo riguardano la sua diabolica suocera!

