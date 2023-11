Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 novembre 2023: I Forrester non credono che Sheila sia morta ma Sanchez ha le prove!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che il detective Sanchez mostrerà ai Forrester la prova che Sheila sia morta. La famiglia si convincerà di essersi finalmente liberata di lei?

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 2 novembre 2023, alle ore 13.45, la morte di Sheila ha sconvolto tutti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i Forrester non crederanno che la Carter sia davvero morta ma il detective Sanchez mostrerà un indizio che secondo la polizia è inequivocabile: un dito di un piede. Per Steffy, Li e Finn sarà uno shock ma continueranno a pensare che si tratti di uno dei soliti depistaggi della rossa. Intanto Hope sarà molto preoccupata per la rivelazione di Thomas su Douglas.

Anticipazioni Beautiful: Sheila Carter è morta?

Sheila è morta! Questa notizia è risuonata tra i corridoi della Forrester Creations e ha lasciato tutti senza parole. Taylor, Ridge, Steffy, Li, Finn e Brooke hanno ascoltato il detective Sanchez raccontare che i resti di alcuni vestiti – insanguinati – della Carter, sono stati trovati in un parco naturale, al di là della città e che si presume che la donna sia stata sbranata da un orso. Nella famiglia c’è tanta sorpresa ma anche molta incredulità. Nessuno infatti crede che la rossa sia davvero stata uccisa e si pensa sia uno dei soliti depistaggi, di cui lei è maestra.

Beautiful Anticipazioni: Il detective Sanchez mostra ai Forrester la prova della morte di Sheila

I Forrester non credono che Sheila sia davvero morta e temono che si tratti dell’ennesimo depistaggio della Carter. La malefica rossa è solita far credere di essere sparita nel nulla, per ricomparire furtiva, quando nessuno se lo aspetta. Sicuramente avverrà così anche stavolta. Ma Sanchez mostrerà a tutti la prova schiacciante che qualcosa di molto brutto è accaduto alla donna. Farà vedere loro un dito del piede appartenente – sicuramente – alla fuggitiva.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope preoccupata per Douglas

Mentre i Forrester dovranno fare i conti con la prova portata da Sanchez e dovranno convincersi della morte della Carter, Hope parlerà con Liam di quanto rivelato loro da Thomas. La Logan è rimasta sconvolta dalla decisione del Forrester di riassumersi la piena custodia di Douglas e teme che il ragazzo voglia andare sino in fondo. La ragazza si preoccuperà per suo figlio e spererà che lo stilista non continui a insistere altrimenti dovrà dichiarargli guerra.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.