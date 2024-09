Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 settembre 2024: Pace fatta tra Thomas e RJ!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata della Soap in onda il 23 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio vedremo che Thomas e RJ riusciranno a chiarire e a fare pace. Durerà?

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, RJ e Thomas faranno finalmente pace. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due fratelli Forrester parleranno tra loro e Thomas dirà di essere contento che le diatribe tra Taylor e Brooke siano finite e che le loro madri abbiano scoperto di poter essere amiche. RJ concorderà con lui e gli rivelerà di aver trovato la sua strada lontano dalla maison e di essere molto fiero di se stesso. Per questo non vuole tornare a lavorare alla Forrester Creations, nonostante il loro padre insista praticamente ogni giorno. Tra Hope e Steffy, intanto, ci sarà un altro faccia a faccia. La Forrester ribadirà alla sorellastra di volerla tenere d’occhio e di non volerle permettere di fare passi falsi.

Beautiful Anticipazioni: Thomas e RJ fanno pace

Il ritorno di RJ ha fatto tremare Thomas. Vecchie ferite si sono riaperte nel cuore del maggiore dei fratelli Forrester, da sempre impaurito che il suo fratellino potesse soffiargli l’amore di suo padre e il suo posto in azienda. Thomas è però un uomo cambiato e lo dimostrerà affrontando le sue stesse paure e cercando un chiarimento con RJ. I due ragazzi si troveranno alla maison e parleranno tra loro di come si sia evoluta la loro vita, negli ultimi anni. Il padre di Douglas confesserà di essere contento che siano finite le dispute tra Taylor e Brooke e che le loro madri abbiano trovato un punto di incontro. Il piccolo Forrester sarà d’accordo con lui e visto che stanno parlando a cuore aperto, gli confesserà anche lui qualcosa.

Anticipazioni Beautiful: RJ rivela di aver trovato la sua strada

RJ è rimarrà piacevolmente sorpreso dalla conversazione con Thomas e si sentirà a suo agio nel parlargli dei suoi progetti futuri. Il giovane confesserà al fratello di aver trovato la sua strada e di essere molto felice. Per questo non intenderà tornare a lavorare alla Forrester Creations, nemmeno se il loro padre continuerà a insistere come sta facendo da quando è tornato a Los Angeles. Il suo destino non sarà legato alla maison; lui continuerà a parlare di viaggi e di esperienze fino a quando potrà.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy ribadisce a Hope che la terrà d’occhio

Steffy ha affilato le armi contro Hope e la Logan ha cercato di rimediare ai suoi errori, purtroppo senza grande successo. La ragazza si sta rendendo sempre più conto che la sua attrazione nei confronti di Thomas è veramente molto grande. La cosa peggiore è che Steffy ha capito tutto e la sta tenendo d’occhio, come una sorvegliata speciale. La Forrester ribadirà più e più volte alla sua sorellastra di non avere intenzione di lasciarle fare quello che vuole, non se in palio c’è la salute e la felicità di suo fratello, che ha rischiato di perdere in più occasioni e che ora sembra finalmente in pace con se stesso.

