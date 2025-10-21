Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 ottobre 2025: Sheila è morta, Steffy finirà in prigione?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio di Beautiful in onda il 22 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap di Canale5.

Steffy l’ha fatto davvero, ha ucciso Sheila e ora la sua vita cambierà per sempre. Nella puntata di Beautiful in onda il 22 ottobre 2025 alle ore 13.45 su Canale5, la Forrester scoprirà dai paramedici che per la Carter non c’è nulla da fare, è morta sul colpo. La ragazza dovrà rispondere alle tante domande che la polizia comincerà a farle e si difenderà a spada tratta dicendo di aver colpito la donna per legittima difesa, dopo che lei si è introdotta in casa sua per farle del male. Intanto Deacon, ignaro di tutto, confiderà a Liam di aver cercato di allontanarsi da Sheila ma di essere stato come risucchiato dalla rossa, con cui condivide un torbido passato da rimediare e con cui spera di creare un futuro radioso. Finn invece tornerà a casa e troverà una scena raccapricciante, che lo farà spaventare moltissimo. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 22 ottobre 2025: Steffy sarà arrestata?

Steffy ha ucciso Sheila. La ragazza, in preda al terrore ma anche all’ira, non ha esitato a colpire la Carter in pieno petto con il coltello che aveva in mano e che aveva preso appena sentiti dei rumori strani in casa. La ragazza ha subito capito che Sheila Carter era entrata nella sua villetta e si è subito messa sulla difensiva. Le sue intuizioni si sono rivelate, purtroppo, esatte e la situazione è degenerata all’improvviso. Ora Sheila giace a terra morta e la polizia – dopo aver fatto le rivelazioni del caso – porterà via il corpo ma soprattutto farà mille domande alla Forrester, che potrebbe rischiare di finire in prigione con un’accusa terribile.

Beautiful Anticipazioni: Steffy sorvegliata speciale!

La polizia farà tante domande a Steffy e vorrà capire la dinamica di quanto accaduto. Perché la Forrester brandiva un coltello e perché la morta era a casa sua? Gli inquirenti intimeranno alla ragazza di non muoversi dalla città e di rimanere a disposizione per nuove informazioni e la figlia di Ridge capirà di essere finita in una situazione molto complicata. E se ne renderà conto ancora di più quando Finn varcherà la porta della loro casa, preoccupato dal via vai di poliziotti. Il dottore scoprirà che sua moglie ha ucciso la sua mamma e ne rimarrà sconvolto: Steffy ha fatto davvero quello che ha minacciato di fare.

Deacon spiega a Liam perché è legato a Sheila nella puntata di Beautiful

Finn scoprirà con orrore che Sheila è morta mentre Deacon, a Il Giardino, continuerà a spiegare a Liam il perché non vuole lasciare la Carter nonostante glielo stia chiedendo sua figlia. Lo Sharpe spiegherà al ragazzo di sentirsi un’anima affine alla rossa e di essersi avvicinato a lei per il passato che hanno in comune e per il desiderio che entrambi hanno di rimediare. È per questo che è certo che la sua compagna non sia più la stessa persona di un tempo e che sia pronta a dare un colpo di spugna alla sua vena criminale. Lo Spencer farà molta fatica a credergli.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.