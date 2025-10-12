TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2025: Sheila cambia idea, resta con Deacon ma dovrà vedersela con Steffy!
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2025: Sheila cambia idea, resta con Deacon ma dovrà vedersela con Steffy!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 13 ottobre 2025. Le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Sheila deciderà di rimanere accanto a Deacon ma dovrà affrontare Steffy... la sua grande nemica!

Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2025: Sheila cambia idea, resta con Deacon ma dovrà vedersela con Steffy!

Sheila ha cambiato idea e no, non lascerà Los Angeles e Deacon. Nella puntata di Beautiful in onda il 13 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Carter riprenderà il suo posto a Il Giardino e confesserà allo Sharpe di non volersi arrendere e di voler combattere per il loro amore. Convinceranno Hope insieme e faranno capire a lei e alla famiglia Forrester quanti cambiamenti ci siano stati in questi anni. Ma la rossa dovrà vedersela con Steffy, che di perdonarla non ha intenzione. La Forrester si troverà a parlare della sua acerrima nemica (e purtroppo suocera) con Liam a cui confesserà di essere ancora preoccupata. E purtroppo per lei i suoi incubi torneranno a essere realtà poco dopo… Ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Sheila non vuole rinunciare a Deacon

Sheila ha pensato di andarsene e questo dopo aver capito che Deacon non metterà mai e poi mai a repentaglio il suo rapporto con Hope per lei. La Carter è rimasta delusa di doversi di nuovo fare da parte e dopo aver preso un po’ di tempo per pensare ma anche per incontrare una persona del suo passato – e scopriremo presto chi è – ritornerà a casa, con l’intenzione di rimanere accanto allo Sharpe e di combattere insieme a lui per dimostrare a tutti, Hope in primis, che lei è cambiata e che ci si possa fidare di lei. Magari non ci sarà una grande famiglia felice ma lei e il barista convoleranno a nozze e nessuno li ostacolerà. Deacon ne sarà contento anche se continuerà a domandarsi come fare per non perdere sua figlia e per non dover rinunciare a Sheila. In lui ci saranno tanti dubbi e per il momento poche risposte positive su entrambe le donne che ama.

Steffy non smette di pensare a Sheila, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful del 13 ottobre 2025

Chi non ha dubbi su dove dovrebbe stare Sheila Carter è Steffy. La Forrester vorrebbe Sheila lontana dalla sua vita e possibilmente dalla città, così da non dover temere di trovarsela di nuovo intorno. La giovane confesserà a Liam di sentirsi ancora molto a disagio e lo Spencer le ricorderà che la colpa di tutto questo non è certo sua. È Finn il vero colpevole di tutto, visto che ha permesso che la madre si illudesse, più volte, di avere una chance con lui. Steffy difenderà suo marito ma continuerà comunque a tremare. E lo farà ancora quando scoprirà dove si trova sua figlia Kelly!

Beautiful Anticipazioni: Steffy sconvolta, Kelly è in pericolo

Steffy affiderà sua figlia alla mamma di un suo compagno di scuola che, purtroppo per lei, deciderà di portare i bambini – per la merenda – a Il Giardino. Kelly si ritroverà quindi di fronte a Sheila e la riconoscerà come la donna che l’ha salvata dall’annegamento. Steffy riceverà una foto da parte della sua bambina e vedrà, alle sue spalle, una Sheila sorridente. La cosa la manderà in bestia e la farà talmente tanto infuriare da portarla a correre al ristorante per regolare i conti con la sua nemica. Intanto Luna, dopo aver chiarito con Zende e averlo – almeno per il momento – rassicurato di non aver detto nulla a RJ, raggiungerà il suo amato a casa sua e continuerà a tenere il suo segreto… ma le bugie nella Soap hanno sempre le gambe corte.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

