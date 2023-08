Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° settembre 2023: Ridge ha paura. Brooke è in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Quinn confiderà a Wyatt di essere preoccupata per Carter mentre Ridge metterà in allarme Brooke.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda su Canale5 il 1° settembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che l’evasione di Sheila metterà Ridge in allarme. Il Forrester avrà paura che la malefica rossa possa attaccare nuovamente Brooke, decisa a prendersi la sua vedetta. Si recherà quindi a casa della moglie, per avvertirla del pericolo. Intanto a Villa Forrester, Wyatt chiederà a sua madre cosa la turbi. Quinn gli confiderà di essere in ansia per Carter, che ha deciso di sposare Paris nonostante non la ami.

Anticipazioni Beautiful: Ridge ha paura per Brooke

Sheila è evasa di prigione e Taylor e Ridge stanno cercando di avvertire tutti del pericolo che la loro famiglia sta correndo. La Carter è un’assassina e ora è a piede libero. Con Steffy per fortuna fuori città insieme ai bambini, il Forrester si preoccuperà per Brooke. La rossa potrebbe infatti decidere di ripresentarsi dalla Logan, per prendersi la sua vendetta e per regolare i conti lasciati in sospeso. Questa prospettiva non è minimamente accettabile e lo stilista deciderà di recarsi personalmente a casa della moglie, per metterla in allarme.

Beautiful Anticipazioni: Brooke felice delle premure di Ridge

Ridge busserà alla porta di Brooke e lei sarà molto stupita – ma contenta – di vederlo sull’uscio. Il Forrester le rivelerà subito di essere arrivato da lei, per informarla dell’evasione di Sheila e per metterla in allarme. I due condivideranno dei momenti molto dolci e romantici, in cui la Logan non potrà fare a meno di pensare che suo marito, nonostante la distanza tra loro, sia ancora legato a lei e pensi al suo bene. Ridge le confesserà di non aver mai smesso di tenere a lei e alla sua sicurezza; sarà disposto a tutto pur di proteggerla e questo non cambierà mai, neanche se tra loro non tornerà tutto come prima.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Wyatt preoccupato per Quinn

È ormai ufficiale. Carter e Paris sono fidanzati e presto convoleranno a nozze. Quinn non riesce a credere che il Walton si stia sacrificando e che per dimenticarla, abbia pensato di sposare un’altra donna. La Fuller sarà molto preoccupata per lui e per il suo futuro. Wyatt si accorgerà subito che sua madre è tormentata da qualche pensiero e, in visita a Villa Forrester, le chiederà di raccontargli cosa la turbi. La designer gli confiderà tutto e il ragazzo concorderà con lei che la scelta dell’avvocato non sembra proprio la soluzione adatta. Ma né lui né Quinn potranno fare qualcosa per fermarlo… almeno non ora.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 agosto al 3 settembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.