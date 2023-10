Beautiful, Anticipazioni Puntata del 31 ottobre 2023: Brooke la pagherà cara! La sua ingenuità la metterà nei guai

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 31 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke si metterà nei guai da sola non indagando su cosa tormenti Ridge.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 31 ottobre 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, ci rivelano che Brooke finirà per mettersi nei guai con le sue stesse mani. La Logan deciderà di non andare a fondo e di non mettere sotto torchio Ridge, nonostante abbia capito che il Forrester è turbato per qualcosa, che non le vuole dire. La bionda lascerà correre e si illuderà che il marito sia solo molto emozionato per quello che è accaduto alla figlia e che, per questo, sia così strano e assente. Intanto Finn e Steffy, rimasti soli a casa, si lasceranno andare alla passione, felici di essersi ritrovati e di essere di nuovo una famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Brooke sa che Ridge le nasconde qualcosa

Brooke è rimasta senza parole nel vedere Ridge tornare a casa con Taylor e si è subito accorta che il marito nasconde qualcosa, che lo turba profondamente. Ma non ha voluto fasciarsi la testa. Si è anzi convinta che il Forrester sia solo ancora scombussolato dagli eventi inaspettati, accaduti a Steffy a Montecarlo. Ma il turbamento dello stilista sta durando più del dovuto e sembra sempre più distratto e assorto nei suoi pensieri. Brooke non può immaginare che il suo amato stia pensando e ripensando al bacio con Taylor e al grande feeling che ha sentito, di nuovo, con la sua ex moglie. La bionda deciderà di chiedere al consorte cosa gli stia succedendo ma lo farà in un modo molto poco proficuo, che non le permetterà di andare a fondo nella questione.

Beautiful Anticipazioni: Brooke non indaga a fondo e si mette nei guai

Brooke troverà l’occasione giusta per chiedere al marito cosa lo turbi. La donna gli dirà chiaramente di averlo visto strano e di essere certa che qualcosa lo turbi. Ridge farà riferimento ai grandi e bei momenti vissuti a Montecarlo e le dirà di essere molto contento con Steffy. Brooke non vorrà indagare a fondo e non vorrà curiosare più di tanto. Si convincerà che il Forrester sia solo molto emozionato. Questa decisione di non chiedere più altro e di non comprendere cosa gli frulli davvero nella testa – e quindi scoprire del bacio con Taylor – le sarà fatale. La bionda sarà destinata a vivere nella menzogna, fino a quando le cose non si sbloccheranno. E come sempre nelle trame di Beautiful, la situazione scoppierà senza controllo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn e Steffy si lasciano andare alla passione

Dopo i momenti di tensione vissuti con Li, Steffy potrà godersi suo marito. Taylor lascerà la casa sulla scogliera per permettere alla figlia di passare dei momenti da sola con il marito. I due ragazzi, di nuovo riuniti e senza bambini intorno, potranno dare sfogo alla loro passione. Sarà una serata molto intensa, che permetterà ai due di ricaricare le batterie e di affrontare – nelle prossime puntate – una novità sconvolgente su Sheila.

