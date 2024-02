Beautiful Anticipazioni: Hope scopre un manichino con le sue fattezze e Thomas perde di nuovo la testa

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful, quelle che andranno in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2024, sarà sempre più evidente che Thomas ha ormai perso la testa. A far degenerare la situazione sarà una confessione inaspettata e un manichino molto somigliante a Hope.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le prossime puntate della Soap, quelle che andranno in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2024, saranno determinanti per far luce sulle grandi novità che vedremo nel mese di marzo. Al centro delle trame ci sarà la pazzia di Thomas, che tornerà a tormentare il ragazzo e che lo farà fantasticare un po’ troppo su di lui e su Hope. Intanto quest’ultima scoprirà, con orrore, un manichino con le sue fattezze e lo troverà nello studio del Forrester. Cosa ci farà là? Scopriamo insieme cosa succederà.

Beautiful: Thomas ha di nuovo perso la testa?

Nelle scorse puntate di Beautiful è stato svelato chi ha davvero chiamato i servizi sociali e ha incastrato Brooke. La Logan non ha pugnalato alle spalle il suo figliastro e non ha nemmeno mentito al marito ma è stata gabbata da Thomas, che ha usato l’app per la distorsione vocale che Douglas aveva scaricato per gioco sul cellulare. Il ragazzo ha voluto mettere la sua matrigna con le spalle al muro e sembra avercela fatta, visto che suo padre – credendo la Logan colpevole – ha deciso di tornare con Taylor e di chiedere alla moglie l’annullamento del loro matrimonio. Insomma il giovane stilista ha mostrato di aver perso di nuovo la testa e, ve lo anticipiamo, sarà solo l’inizio.

Anticipazioni Beautiful: Hope sostiene Deacon nella riconquista di Brooke

Hope ha dato il suo benestare a Deacon e gli ha permesso di presentarsi da Brooke con un anello in mano, per chiederle di sposarlo. La ragazza sosterrà il padre anche nelle prossime puntate e dimostrerà di non essere per nulla contenta delle azioni di Bill, anche lui tornato alla carica con la Logan. Hope vorrà solo che sua madre sia felice e che tutto vada per il meglio per la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Hope attratta da Thomas ma poi scopre un manichino che le somiglia

Hope cercherà di riportare la pace in famiglia e cercherà pure di convincere sua madre a smetterla di accusare Thomas di essere un pazzo. La piccola Logan si fiderà sempre di più del Forrester e si convincerà persino a lasciare che si occupi di Douglas senza ulteriori lotte tra loro per la custodia. Hope confesserà persino di sentirsi attratta dal ragazzo e lo farà quando lei e Paris troveranno lo stilista mezzo nudo in ufficio.

Paris si lascerà scappare questa confidenza con Thomas e lo stilista ne sarà talmente tanto felice da riprendere a fantasticare, in modo molto più prepotente sulla sua ex. Ma la cosa che comincerà a far preoccupare la piccola Logan sarà un manichino con le sue fattezze, che troverà nell’ufficio del Forrester. Hope si spaventerà e non poco di trovare un simile oggetto alla Forrester Creations e chiederà spiegazioni a Thomas, che si affretterà a dirle di non sapere perché si trovi nella sua stanza. Ma il giovane ovviamente mentirà e proprio questa “bambolina da modellista” finirà per scatenare nuovi problemi e nuove pazzie, che vedremo molto presto nelle puntate di Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.